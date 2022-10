Krejčí o Plzni: Taktické chyby, pak paráda. Goretzka mě nadchnul

Plzeňská Viktoria regeneruje po čtvrtém vystoupení ve skupině Ligy mistrů. Domácí prohra 2:4 s Bayernem Mnichov se nese ve znamení dvou rozdílných poločasů a výkonů českého mistra. Západočechům sedly změny do druhého dějství, kdy mírnili skóre 0:4 na přijatelných 2:4. „Tohle Plzni může do dalších zápasů pomoct,“ hodnotí pro deník Sport a iSport.cz někdejší trenér Viktorie Karel Krejčí. Rozebírá výkony hostujících hvězd i proměnu domácího týmu, kterou potěšil své fanoušky.

Proč se v Plzni odehrály dva rozdílné poločasy?

„První byl od Plzně propadák, šlo o jednostranné utkání. Po přestávce Plzni pomohla střídání, náhradníci její hru hodně ovlivnili. Prospělo i jiné rozestavení. Ve druhé půli se Viktorce dařilo zacpávat nebezpečné prostory, což v první části nedělala. Bayern dohrával v hodně provizorní sestavě, ale druhá půle se určitě líbila a Plzeň může povzbudit do dalších podzimních zápasů.“

Dalo se drtivému vstupu Bayernu nějak zabránit?

„Kvalita hráčů Bayernu, přestože jim chybělo dost lidí, je neskutečná. Sané, Mané, fantastický Goretzka a další. Plzeňští jim dali hodně prostoru. V křídelních prostorech hráli jeden na jednoho. Třeba Mané udělal před prvním gólem kliku Milanu Havlovi do středu hřiště a otevřela se mu dálnice skoro do šestnáctky. V první půli tam byla spousta taktických chyb, soupeř měl hodně prostoru a ten má takovou kvalitu, že toho dokázal využit. Pak začala Plzeň hrát na tři stopery, vzadu bylo místy pět lidí a dařilo se jim nebezpečné prostory zacpat, hosté těžko se prosazovali z křídel. Ale to už byl zápas rozhodnutý, hráči, co ke konci za Bayern hráli, by se v těžších zápasech na hřiště vůbec nedostali.“

Hodně energie přinesl do druhé půle střídající Jan Kliment, chválil ho i trenér Bayernu Julian Nagelsmann. Řekl si po zranění o místo v základu?