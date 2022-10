Plzeňská vzpruha. Našla způsob, jak zaskočit giganta: vypusťte Klimenta!

Na seznamu letních posil nefigurovalo jeho jméno na první pozici. Jan Kliment (27) ale do kádru plzeňské Viktorie zapadl překvapivě snadno. Překonal další zranění a na Bayern (2:4) vtrhl s enormní chutí. Poločasový nástup hroťáka symbolizuje vzepětí Viktorie v bídně rozjetém duelu. Na půdě Ligy mistrů vyšvihl parádní gól, do týmu nalil pohyb a energii. Západočechům nastínil recept, jak jít do zbývajících dvou duelů s milánským Interem a Barcelonou.

Bayern si ve středu večer už během poločasu nahrál, co potřeboval. Čtyři branky zaváněly nepříjemným debaklem, jaký ale Viktoria nechtěla před vyprodanou Doosan Arenou připustit. Trenér Bílek vymyslel o přestávce hned tři změny, které týmu výrazně pomohly.

Ještě v prvním poločase střídal zraněný Jan Kopic a pustil na plac Erika Jirku, čerstvou krev vnesli do sestavy Luděk Pernica a Libor Holík. Plzeňský kouč vypustil do hry i uzdraveného Jana Klimenta, což se ukázalo jako klíčový tah.

„Hodně to oživil, po zranění se zase dostává do pohody. Nejen on, ale všichni, co přišli do druhé půle – Erik Jirka i Holas (Libor Holík). Pak to od Plzně vypadalo pohybově úplně jinak,“ poznamenal v hodnocení pro deník Sport a iSport.cz někdejší plzeňský trenér Karel Krejčí.

Střídající Kliment se soupeři, jenž také na trávníku protočil hráče, dostal pod kůži. Právě svým pohybem a důrazným napadáním dělal problémy, navíc se blýskl pěknou brankou – v 74. minutě snížil po přesném Holíkově centru a akrobatickém zakončení na konečných 2:4, skóroval poprvé v hlavní fázi Ligy mistrů.

Kliment s Bayernem Minuty 47 Góly 1 Zakončení 1 Fauloval/faulován 2/1 Akce celkově 25 Úspěšné akce 12 Souboje celkově 13 Vyhrané souboje 5 Úspěšnost přihrávek 88 %

Během druhého poločasu se zapojil do 25 akcí, 12 z nich vyřešil úspěšně. Z třinácti soubojů pět vyhrál, zkazil jedinou ze osmi přihrávek. Oproti tomu Tomáš Chorý, západočeský hroťák z první půle, z 32 akcí správně dokončil jen devět. V soubojích dostal od obránců Bayernu na frak v poměru 14/2.

Plzeň na mezinárodní scéně potřebuje rychlost a přesnost v zakončení, k tomu důrazné napadání v plném pohybu. Právě to jsou atributy, které Kliment nabízí. „Rychlost je na mezinárodní úrovni klíčová. Choras (Tomáš Chorý) nebo další hráči (Kalvach, Hejda) Plzni extrémně pomáhají, mají kvalitu, ale třeba Honza Kliment má něco, co týmu v první půli chybělo. Uhrál hodně těžkých soubojů, platil rychlostí a byl nebezpečný, to se do té doby moc nestávalo,“ všiml si Krejčí.

Po středečním výkonu ho chválil i kouč Bayernu Julian Nagelsmann. „Líbil se mi už v době, kdy hrál v bundeslize (2015/16 nastupoval za Stuttgart). Byl rozdílovým hráčem, aktivní, zaměstnával naši obranu,“ prohlásil úspěšný kouč.

Kariéru šikovného útočníka limitují zranění. V dánském Bröndby ho přibrzdilo zranění kolene a nutná operace, pauzíroval i kvůli problémům s kotníkem. Častá jsou svalová zranění, kvůli čemuž odpadl Plzni na devět zápasů po vítězné brance v play off o Ligu mistrů proti Karabachu (2:1). „Během kariéry jich prodělal hodně. Ale styl Viktorky mu sedl, jakmile přišel, vyšla mu předkola a v klubu si vybojoval silnou pozici,“ konstatoval Krejčí.

Pohled Jonáše Bartoše: Z nouzové posily je terno

„Po letním odchodu Jeana-Davida Beaugela hledal Michal Bílek podobnou náhradu. Vysokého, silného, ideálně technicky zdatného a gólového hroťáka. Sehnat na trhu takového plejera není jednoduché. Na plzeňský comeback Michaela Krmenčíka ještě nenazrála správná doba, Tomáš Pekhart nakonec počkal na nabídku z Turecka. Z Jana Klimenta se stala trošku „nouzovka“, zvlášť po nevydařené sezoně v Polsku. Plzeň nakonec vybrala správně. Vyniká jinými přednostmi, které se na mezinárodním poli hodí mnohem víc. Do mistrovského kádru navíc perfektně zapadl. Pro Viktorii tuze škoda, že předchozí zápasy ve skupině Ligy mistrů promarodil.“