Plzeň prověří „zvíře“. Interu se vrací Lukaku, Viktoria postrádá opory

Romelu Lukaku se po roce v Chelsea vrátil do milovaného Interu Milán • Reuters

Už v úterý sednou plzeňští fotbalisté do letadla směr Milán. Čeká je poslední podzimní výjezd za Ligou mistrů. Inter hlásí před středečním výkopem povzbudivé zprávy – italskému celku se uzdravuje největší hvězda Romelu Lukaku (29). Po šestitýdenní pauze už se zapojil do plného tréninku a pro předposlední zápas ve skupině C by měl být k dispozici. Viktorii naopak klíčoví muži pro ofenzivu citelně schází.

Lukaku si v létě vydupal návrat do Interu po nevydařené sezoně v Chelsea. Za italský celek zatím stihl pouze tři soutěžní zápasy – na konci srpna si poranil stehenní sval a pauzíroval téměř dva měsíce. Vynechal celkem dvanáct utkání včetně zářijového zápasu Ligy mistrů v Plzni, který Inter vyhrál 2:0.

Po delší pauze už vyléčil zranění a zapojil se do plného tréninku s týmem. Pro středeční odvetu proti Viktorii už bude k dispozici, s největší pravděpodobností začne na lavičce. Plzeň se má na co těšit – Lukaku, pokud má chuť a je ve formě, patří k nejlepším světovým útočníkům. Ve dvou sezonách v Interu, než zamířil do Chelsea, nastřílel 47 ligových branek.

Lukaku návrat na trávník dlouho odkládal, on ani lékařský tým nechtěli riskovat, že se mu nepříjemné svalové zranění vrátí. Teď ale dostal svolení k plné zátěži a ve středu bude připravený do akce. Belgické „zvíře“, jenž svou postavou a zabijáckým střeleckým instinktem ničí všechny obrany světa, může řádně prověřit i plzeňské zadáky.

Velmi dobře si jej pamatují ve Slavii, proti které Lukaku hrál ve skupině Ligy mistrů na podzim 2019. V prvním zápase v Itálii (1:1) uhlídal slavného útočníka David Hovorka, Lukaku se jednou prosadil až v odvetě v Edenu, kterou Inter vyhrál 3:1.

Italský favorit svého elitního střelce nutně potřebuje co nejdřív na hřišti – v lize je po jedenácti kolech až na sedmé příčce s osmibodovou ztrátou na vedoucí Neapol. V Lize mistrů, kde se pere v těžké konkurenci Bayernu a Barcelony, potřebuje proti outsiderovi z Plzně tři body. Výhra by ho i v případě, že Barcelona uspěje doma s Bayernem, velmi přiblížila postupu do jarní vyřazovací fáze.

Naopak Plzeň po náročném programu, kdy se probíjela letní kvalifikací a kombinovala to s domácí soutěží, počítá ztráty. Na zbytek podzimu vypadl kvůli svalovému zranění Jan Kopic, velmi pravděpodobně dohrál i Jan Kliment, který si v sobotu obnovil zranění zadního stehenního svalu. Atak od Petera Olayinky při šlágru se Slavií odnesl zraněným kolenem Jan Sýkora . Všichni tři patří k zásadním mužům plzeňské ofenzivy a budou ve zbývajících šesti zápasech, které Viktoria odehraje do konce roku, citelně scházet.