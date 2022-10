Plzeň odvrací velký průšvih. Klíč je v úvodu, z lavičky hrozí Lukaku

Celkem 21 týmů zakončilo skupinu v moderní historii Ligy mistrů s nulovým bodovým ziskem. Nejhůř dopadlo Dinamo Záhřeb v sezoně 2011/12 se záporným skóre –17. Plzni hrozí v těžké skupině podobná nepříjemnost: dosavadní čtyři konfrontace s evropskou elitou dopadly jasně – 1:5 v Barceloně, 0:2 s Interem, 0:5 a 2:4 s Bayernem. Průběžným výsledkem je nula bodů a nemilosrdné skóre 3:16.

„Neklesáme na mysli, máme sebevědomý a zkušený tým. Víme, že hrajeme proti obrovské kvalitě. Do zápasu s Interem vstupujeme stejně jako do těch předešlých, že chceme uspět,“ burcoval den před výkopem plzeňský trenér Michal Bílek. „My nemáme co ztratit. Když do utkání dobře vstoupíme a výsledek bude delší dobu příznivý, věřím, že jsme schopni sehrát dobré utkání,“ dodal.

Západočeši naráželi vždy v úvodech zápasů – s čistým kontem vydrželi maximálně dvacet minut doma s Interem. Na Barceloně třináct, na Bayernu sedm a v odvetě s německým šampionem deset. Pak se hra bortila. „Průběhy jsou vcelku podobné. Soupeř dá na začátku najevo velkou kvalitu a pro nás jsou pak začátky smrtící,“ konstatoval před odletem do Milána plzeňský asistent Pavel Horváth.

V předchozích třech účastech v Lize mistrů Viktoria vždy postoupila do jarní fáze Evropské ligy, což si zajistila třetím místem ve skupině. Nejdéle na první body čekala na podzim 2013 – v konkurenci Bayernu, Manchesteru City a CSKA Moskva prohrála pod vedením Pavla Vrby úvodních pět duelů, uspěla až v závěrečném zápase skupiny doma proti moskevskému celku (2:1). Nejvíc bodů (7) uhrála na podzim 2018 ve skupině s Realem, AS Řím a znovu s CSKA Moskva.

Plzeň má v aktuálním ročníku smůlu nejen na obzvlášť silné protivníky, ale i na extra motivaci soupeřů. Zatímco Bayern získal jistotu jarního play off před čtrnácti dny v Doosan Areně, Inter se na dálku přetahuje o postup s Barcelonou. Pokud doma Plzeň sundá, oslaví před vyprodaným San Sirem účast v jarním play off.

Neexistuje, že by italský celek večer cokoli vypustil, plný stadion požene své „ovečky“ za povinnými body. Těžit může i z návratu uzdravené gólové mašiny. Romelu Lukaku vykurýroval stehenní sval a po šestitýdenní pauze je připravený do akce, i když zápas pravděpodobně začne na lavičce náhradníků.

Na úterním podvečerním tréninku plzeňský soubor nasával atmosféru ohromného milánského stánku. San Siro patří mezi evropské legendy, původní stavba vznikla téměř před sto lety. Stadion prošel rozsáhlou rekonstrukcí před mistrovstvím světa v roce 1990 a stále splňuje nejpřísnější kritéria UEFA pro mezinárodní a pohárové zápasy. Osmdesátitisícový kotel ale pomalu dosluhuje, v plánu je zbourání a vystavění zbrusu nové arény ve stejném parku.

„Stadion je skvělý, jeden z nejtradičnějších v Evropě. Vybavuje se mi jedna má šance, tu nezapomenu celý život,“ zavzpomínal Horváth na utkání z podzimu 2011, kdy Plzeň hrála Ligu mistrů poprvé. S milánským AC na San Siru padla 0:2, ve fantastické odvetě v Edenu uhrála remízu 2:2.

Den před výkopem se plzeňská výprava usmívala a těšila na další velký zážitek. Trenéři na předzápasové přípravě tradičně trefovali brankovou konstrukci od půlky hřiště, v roli redaktora přiletěl i někdejší kapitán Viktorie Roman Hubník, který při tréninku u hrací plochy srdečně zdravil někdejší parťáky. Všichni se shodují – přivézt alespoň bod by znamenalo téměř zázrak, zároveň odvrácení nepříjemného průšvihu, aby klub ukončil čtvrtou pouť Ligou mistrů s nulovým ziskem.