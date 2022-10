Bílka sledoval Šádek: Vstup musí být lepší. Není čas se pitvat v Hlučíně

Co musíte změnit, aby zápas dopadl lépe, než doma při prohře 0:2?

„Z naší strany tam musí být od začátku zápasu větší aktivita. První půli jsme nezvládli, zbytečně jsme se nechali zatlačit a běhali bez balonu, brzy jsme dostali branku (ve 20. minutě). Tohle potřebujeme zlepšit, také proto, že venku na Barceloně i v Mnichově s Bayernem jsme brzy inkasovali v prvních třiceti minutách. Pak je těžké se zápasem cokoliv dělat. Utkání byla rozhodnutá hned zkraje, pro nás z toho plyne jednoznačné poučení, že vstup do utkání musí být lepší.“

Nastoupíte se třemi, nebo čtyřmi obránci?

„Máme připravené dvě varianty, ještě nejsem úplně rozhodnutý, v jakém rozestavení nastoupíme. Je pravda, že doma proti Interu jsme si se třemi obránci nepočínali úplně dobře. Ale je to systém, který má svou platnost, pokud se hraje dobře.“

Jak moc vám bude chybět znovu zraněný Jan Kliment, který se vrátil ve výborné formě?

„Určitě je to nepříjemnost. Poměrně dlouho marodil, jak začal hrát, tak se během chvíle dostal do výborné formy a byl pro nás nesmírně platný. Zranění k fotbalu patří, nemůžou nastoupit i Kopic, Sýkora a další hráči (Řezník, Kaša). Nedá se nic dělat, proto máme široký kádr, abychom si s tím poradili. Ale je nepříjemné, když vypadnou tři ofenzivní hráči.“

Co dělá s týmem, když má po čtyřech zápasech ve skupině Ligy mistrů nula bodů?

„Neklesáme na mysli, máme sebevědomý a zkušený tým. Víme, že hrajeme proti obrovské kvalitě a chceme uspět. V některých fázích předchozích zápasů byl soupeř nad naše síly, hodně jsme inkasovali. Do zápasu s Interem vstupujeme stejně jako do těch předešlých, že chceme uspět. Bude to nesmírně těžké, domácí hrají o postup do další fáze Ligy mistrů. My nemáme co ztratit. Když do utkání dobře vstoupíme a výsledek vydrží delší dobu příznivý, věřím, že jsme schopni sehrát dobré utkání.“

Jak je odlišná příprava v týdnu na pohár s Hlučínem, víkendovou ligu proti Baníku a teď zápas Ligy mistrů na Interu?

„Podařilo se nám dobře rozjet ligu, podařilo se nám postoupit do Ligy mistrů. Chceme ve skupině získat alespoň bod, to se nám zatím nepodařilo. V MOL Cupu jsme chtěli jít dál, ale to nám nevyšlo. Nemáme čas se v tom pitvat, utkání hrajeme každé tři dny. Jsme rád, že k tomu kluci přistupují dobře. Když jsme si odnesli nepříjemné skóre z Ligy mistrů, rychle jsme se oklepali a v lize zabrali za tři body, po MOL Cupu jsme také hned vyhráli. Jsme rádi, že můžeme hrát takové velmi těžké zápasy. Jsme ve skupině s Interem, Bayernem a Barcelonou, pro každého je to zkušenost i obrovský zážitek. Zatím pro nás není problém se rychle přeorientovávat přes jednotlivé soutěže.“