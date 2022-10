Haalandův návrat: třásly se mu nohy, hrál nemocný. Penaltová mizérie trvá

V Dortmundu ho budou vždycky milovat. Vždyť Erling Haaland se za pouhé dvě sezony výrazně zapsal do klubové historie Borussie. A když se po nedávném přestupu do Manchesteru City poprvé vrátil do Signal Iduna Parku, fanoušci ho vítali s nadšením. Jenže hvězdný útočník tentokrát v utkání Ligy mistrů nezářil, střelecky vyšel naprázdno a o poločase dokonce střídal. „Má to tři důvody," řekl trenér Pep Guardiola po bezbrankové remíze. Jeho svěřenci navíc „vylepšili" nelichotivou statistiku.

Haaland má za sebou obdivuhodný start do sezony. Po přestupu do City trhá rekordy, do úterního zápasu zapsal 22 gólů v šestnácti zápasech. Proto byl postrachem i pro bývalého parťáka z Dortmundu Matse Hummelse. Zkušený zadák s ním však neměl sebemenší problém.

Norský reprezentant vypadal vyšťaveně... Po přestávce se na hřišti už neobjevil, druhý poločas sledoval jen ze střídačky. „Viděl jsem, že je unavený," vysvětlil po zápase Guardiola. „Měl chřipku, o pauze jsem viděl, že se mu klepaly nohy. Nemohl hrát druhý poločas."

Kromě Haalanda se necítil ideálně ani obránce Joao Cancelo. „Měl horečku," prozradil Guardiola, který po pauze poslal na hřiště Bernarda Silvu a Manuela Akanjiho (dalšího bývalého hráče Dortmundu).

„Citizens" se ani po pauze gólově neprosadili, přesto získali bod. Ale víc než výkon týmu se řešilo, jak je na tom Haaland. Spekulovalo se i o vážnějším zranění. „Já mu (Guardiolovi) věřím. Dal mu prostě pětačtyřicet minut odpočinku," prohlásil pro BT Sport bývalý obránce Rio Ferdinand.

„Musíme mu věřit," přidal se Owen Hargreaves, někdejší záložník Manchesteru United. „Hráči se prostě někdy cítí špatně, ale řeknou: Šéfe, nech mě hrát," zmínil.

Tentokrát to vůbec nevyšlo. Haaland se trápil, po duelu aspoň kotli Dortmundu zatleskal a pozdravil se s bývalými spoluhráči. „Je to skvělý chlap, bylo hezké ho znovu vidět,“ vzkázal brankář Gregor Kobel.

On i jeho parťáci byli stejně jako úřadující anglický šampion spokojeni, bezbranková remíza jim stačila k postupu do osmifinále Ligy mistrů. Mohlo být ale hůř. V 58. minutě měli hosté k dispozici penaltu. „Těšil jsem se, že by ji mohl kopat Erling, ale bohužel už nebyl na hřišti," pravil Kobel.

Proto si ji vzal Rijád Mahrez - neproměnil a navíc vytvořil nelichotivý rekord. V kariéře nedal už deset penalt, dvaadvacet jich pak dal. Potíže s proměňováním pokutových kopů mají i další hráči City.

„Samozřejmě, že je to problém. Od té doby, co jsem v Manchesteru, nedali jsme čtyřiadvacet nebo pětadvacet penalt, nejvíc ze všech v Lize mistrů. To je moc," prohlásil Guardiola. Mrzet ho to ale zatím nemusí, City s jistotou ovládnou skupinu G. Dosud jsou v ní neporažení.

Získá tak Haaland a spol. vysněný triumf v prestižní soutěži?