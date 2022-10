Plzeň letí do Brna a počítá ztráty: Mosquerova blbost, zraněný Tijani

Středeční výplach 0:4 na Interu seslal Viktorii další nepříjemné absence. Na začátku druhé půle se pro závěrečné utkání v Lize mistrů proti Barceloně vykartoval Jhon Mosquera, podobně zbytečně jako v sobotním ligovém zápase s Baníkem (3:1) . Ve druhé půli musel kvůli zranění střídat stoper Mohamed Tijani. Plzeňská výprava z Milána hned ve čtvrtek přeletěla do Brna a přejela směrem do Zlína, kde už v sobotu od šesti hraje další ligový duel.

Mosquera viděl na San Siru žlutou v nastavení první půle. Blokoval gólmana Onanu, aby zdržel rozehrávku Interu. Sudí vše dobře viděl a rozzlobeného plzeňského záložníka trestal. V základní skupině to byla jeho třetí karta, což znamená stopku pro závěrečný duel v úterý proti Barceloně.

Šlo o zcela zbytečné jednání. Podobně nesmyslně se Mosquera vyřadil při ligovém zápase proti Baníku. Třetí branku v síti ostravského soupeře slavil přetažením dresu přes hlavu, což rozhodčí Dominik Starý správně ocenil žlutou. V pořadí čtvrté napomenutí v domácí soutěži znamená stopku pro sobotní zápas ve Zlíně. „Hovadina,“ zlobil se po výhře nad Ostravou trenér Michal Bílek.

Kolumbijský „čertík“ je nejtrestanějším hráčem Plzně v rozjeté sezoně – celkem posbíral už deset žlutých. Debaty s rozhodčími, zakázané gólové oslavy nebo strkanice s protihráči škodí jeho solidním výkonům a kalí výborná čísla, kvůli nimž patří mezi klíčové hráče Viktorie. Teď ale bude týmu dva zápasy scházet, naskočí až za týden v sobotu proti Spartě.

Plzeň odletěla zpět z Milána ve čtvrtek v poledne. Tým místo cesty domů vystoupil už v Brně a zůstává na Moravě. Aby tým ušetřil síly při dalším cestování, zamířil směrem ke Zlínu, kde už v sobotu odehraje další těžký zápas.

Český šampion je po náročném programu pořádně rozbitý. Na San Siru nedohrál kvůli svalovému zranění stoper Mohamed Tijani a přidal se k početné marodce v týmu.

Do konce podzimu jsou mimo Jan Kopic a Jan Kliment (oba svalové zranění), Jan Sýkora (problém s kolenem), Filip Kaša (také koleno), zraněná šlacha do zápasového zatížení stále nepustí zkušeného Radima Řezníka, který se připravuje individuálně.

Závěr roku je pro Plzeň mimořádně nabitý – během šestnácti dní odehraje zápas v sobotu ve Zlíně, následně v úterý s Barcelonou, další sobotu přijde na řadu šlágr se Spartou. Ve středu je na programu domácí dohrávka s Brnem a rok 2022 završí Viktoria v neděli v Ďolíčku proti Pardubicím.

„Zranění hráči nám schází, ale to je fotbal, patří to k tomu. Máme v kádru další, co čekají na šanci nebo ji dostali. Musíme se s tím vypořádat a zvládnout konec podzimu, který je pro nás nesmírně důležitý,“ konstatoval trenér Bílek.

Už ve středu na Interu, kde Plzeň prohrála i páté utkání v Lize mistrů, byla absence důležitých plejerů především v ofenzivě citelně znát. Bílkovi se zužuje výběr hráčů, které může pouštět do zápasů. Únava u těch, co zůstávají zdraví, logicky roste, s tím roste i riziko zranění.

„Zápasů teď mají moc – mimo ně jen regenerují, nestíhají pořádnou přípravu a trénink. Riziko zranění je v téhle fázi sezony větší. Takovým programem zažívají úplně něco jiného, než když jsme Ligu mistrů hráli my - opravdu je to děsně náročné,“ říkal před odletem do Milána někdejší plzeňský kapitán Roman Hubník.