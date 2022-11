Kuriózní shoda, Benfica před PSG díky kanonádě venku. Pomohli i exslávisté

Právě začala 90. minuta zápasů ve skupině H Ligy mistrů a vše nasvědčovalo tomu, že ji díky vedení 2:1 na hřišti Juventusu ovládnou fotbalisté PSG.

Benfica před malou chvíli (88. minuta) sice na půdě Maccabi vstřelila gól na 5:1, ten jí ale nestačil. Jenže ve druhé nastavené minutě zvýšil na konečných 6:1 João Mário. A vzácná kuriozita byla na světě: Benfica se srovnala s PSG v tabulce na 14 bodech při totožném skóre 16:7.

Rozhodnou vzájemné zápasy, řeknete si? V tom je ta potíž, PSG se totiž s Benfikou dvakrát rozešlo smírně 1:1. Je tedy třeba hledat dál.

Když se zakousnete do Článku 17 pravidel Ligy mistrů nazvaném „Rovnost bodů – skupinová fáze,“ zjistíte, že prvním kritériem, jenž rozhodne je až bod G. Tedy sedmý v pořadí. A ten říká, že rozhodne „vyšší počet vstřelených branek venku ve všech zápasech skupiny.“

Pařížané na hřištích soupeřů ve třech zápasech nastříleli „jen“ šest branek. Benfica devět. Především pak díky středeční šestigólové kanonádě v posledním kole, na níž se mimochodem podíleli i bývalí hráči Slavie.

„O téhle možnosti jsme věděli, i když by to bylo něco, co se asi ještě nestalo. Nakonec se dnes přepisovala historie Ligy mistrů,“ řekl kouč PSG Christophe Galtier televizi Canal Plus.

Petar Musa, jenž přišel na trávník až ve 32. minutě, si přispal rozhodující gól, když téměř po hodině hry upravoval na 2:1. Asistenci na jeho trefu si připsal Alexander Bah, jenž pak s nahrávkou uspěl ještě jednou. Jeho pas proměnil v gól i Henrique Araujo v 88. minutě, v tu chvíli ještě na 5:1.

„Vůbec jsme nepřemýšleli o tom, že bychom se mohli tímhle způsobem dostat na první místo. Počítali jsme nanejvýš s bodovou ztrátou PSG, ale tohle by nás nenapadlo. Hráčům jsem pogratuloval, podali skvělý výkon,“ radoval se trenér Benfiky Roger Schmidt

PSG hned v osmifinále hrozí giganti

Pořádně nabitý souboj gigantů tak fanouškům pravděpodobně nabídne už osmifinále. PSG díky již zmíněné kuriozitě skončilo druhé, což znamená, že mu bude nalosován některý z vítězů dalších skupin.

Pořádně tvrdý oříšek pro tým Galtiera by představoval Manchester City, Bayern Mnichov, Real Madrid, či Chelsea. Ale Pařížanům hrozí i třeba ve skvělé formě hrající Neapol. Zbylé dva týmy (Porto a Tottenham) pak na první pohled neoslní, ale rozhodně se dají zařadit do kategorie nepříjemných a nevyzpytatelných soupeřů.

Ale ani vítěze skupiny Benfiku nečeká nic lehkého. V osudí bude čekat Liverpool, oba milánské kluby Inter a AC, Dortmund, Lipsko, Frankfurt a Bruggy.

Ve vyřazovací fázi Ligy mistrů už zkrátka není snadných soupeřů. Pro fanoušky to ale znamená, že se už teď mají na co těšit.

Pravidla Ligy mistrů: Článek 17 Rovnost bodů – skupinová fáze

Pokud jsou dva nebo více týmů po dokončení skupinových zápasů shodné v bodech, použijí se následující kritéria v uvedeném pořadí pro určení jejich umístění:

a) vyšší počet bodů získaných v utkáních ve skupinách hraných mezi dotyčnými týmy;

b) vyšší brankový rozdíl oproti skupinovým zápasům hraných mezi dotyčnými týmy;

c) vyšší počet vstřelených branek v odehraných utkáních ve skupinách mezi dotyčnými týmy;

d) pokud po uplatnění kritérií a) až c) mají týmy stále stejné pořadí, kritéria a) až c) se znovu použijí výhradně na zápasy mezi zbývajícími týmy, aby se určilo jejich konečné umístění. Pokud tento postup nevede k rozhodnutí, použijí se kritéria e) až k) v pořadí daném dvěma nebo více týmům, které jsou na tom stále stejně;

e) vyšší brankový rozdíl ve všech zápasech ve skupině;

f) vyšší počet vstřelených branek ve všech zápasech skupiny;

g) vyšší počet vstřelených branek venku ve všech zápasech skupiny;

h) vyšší počet výher ve všech zápasech skupiny;

i) vyšší počet výher venku ve všech zápasech skupiny;

j) nižší součet disciplinárních bodů pouze na základě žlutých a červených karet, které hráči a funkcionáři týmu obdrželi ve všech zápasech skupiny (červená karta = 3 body, žlutá karta = 1 bod, vyloučení za dvě žluté karty v jednom utkání = 3 body);

k) vyšší klubový koeficient (viz příloha D ).