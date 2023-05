Haaland: uvězněné zvíře. Giganti o finále v LM, Guardiola potřebuje plán

„Musíme některé věci upravit,“ připustil minulý týden po remíze 1:1 na Santiago Bernabeu trenér Pep Guardiola. „Alaba a Rüdiger byli u Erlinga hodně blízko, neměl kolem sebe příliš prostoru,“ dodal kouč City.

Řeč je o klíčové postavě anglického celku. Erling Haaland v první sezoně po letním přesunu na Ostrovy boří všechny myslitelné statistiky. Ve 33 ligových zápasech skóroval 36krát, devět startů v probíhajícím ročníku Ligy mistrů znamená 12 branek v síti soupeřů. V obou soutěžích je suverénně nejlepším střelcem.

V úvodním semifinále na něj hráči Realu našli recept. Mazaný kouč Carlo Ancelotti nakázal stoperům Alabovi i Rüdigerovi, aby k blonďatému hroťákovi přistupovali co nejvíc natěsno. Rüdiger praktikoval regulérní osobku, se svým hráčem by snad šel i na záchod nebo sedl do letadla zpět do Manchesteru, pokud by to bylo třeba. Haaland si neškrtl, jedinou branku při remíze 1:1 vstřelil za hosty Kevin de Bruyne.

„První zápas jsme měli pod kontrolou. Když drželi míč hráči City, hlídali jsme si dobře naše pozice v defenzivě. Jakmile jsme začali hrát víc dopředu, dělali jsme jim problémy,“ konstatoval zkušený trenér Realu Ancelotti.

Obhájce titulu čerpá z pozitivních zkušeností z minulé sezony, kdy Citizens „ukradl“ postup do finále ve strhujícím závěru domácí odvety, kterou vyhrál 3:1 v prodloužení. Aktuálně čelí ještě silnějšímu celku, jenž zejména v závěru sezony drtivě dominuje. City stále hrají o tři trofeje - v Premier League mašírují za titulem, v derby proti United si zahrají finále FA Cupu a solidně rozehraný mají i souboj o finále Ligy mistrů.

Právě ušatý pohár pro fotbalového krále Evropy Guardiolovi během úspěšné éry v City schází. V domácí odvetě je plán domácí družiny jasný. Zamknout soupeře pod mnohem větší tlak a uvolnit prostor pro uvězněné "zvíře" Haalanda. Jakmile norský šutér dostane čuchnout, ukázal mnohokrát, že se nemýlí. Především on má být rozdílovým hráčem, který donese svůj celek na absolutní vrchol.

Stačí se podívat na statistiky, kde už na začátku kariéry boří jeden rekord za druhým. Liga mistrů je od počátku Haalandovým skvostným obývákem. Na vrcholnou scénu vlétl před čtyřmi lety v dresu Salzburku - debutoval výhrou 6:2 proti Genku a stal se prvním fotbalistou v historii soutěže, který během prvního poločasu zvládl nastřílet hattrick. V následujících obdobích za Dortmund a aktuálně i za City láme další milníky. V březnové odvetě osmifinále proti Lipsku jako třetí hráč v historii nastřílel v zápase pět branek.

Haaland nastoupil v Lize mistrů za tři týmy proti 16 různým celkům, třinácti z nich dal gól. Ve 28 zápasech skóroval už 35krát. Proti Realu si večer zahraje podruhé a jde o soupeře, proti němuž na úvodní trefu ještě čeká.