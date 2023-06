Jihoamerické opory. Poslední triumf v LM zařídili Interu tihle borci

Příchod stopera z Bayernu, se kterým ovládl Německo, se v létě 2009 ukázal jako vynikající tah. Kapitán brazilské reprezentace i po třicítce předváděl mimořádně kvalitní výkony, celou defenzivu Interu zpevnil a s Argentincem Walterem Samuelem vytvořil neprostupnou dvojici. Byť Lúcio v Mnichově vyhrál všemožné trofeje, až v Miláně se radoval z vítězství v Lize mistrů. Po třech letech odešel jako volný hráč do Juventusu, ale tam už to nebylo ono. Končil v Indii.

On a Daniel Alves, spoluhráč z brazilského nároďáku, byli tehdy označováni za nejlepší pravé beky na světě. Maicon brouzdal celou svou stranu každý zápas neúnavně celých devadesát minut, byl k nezastavení. V Serii A přispěl k mistrovskému titulu šesti vstřelenými góly a jedenácti asistencemi! Řečeno s nadsázkou: bránit ani nepotřeboval, protože soupeře zaměstnával svými výpady. Druhá strana tak ofenzivní nebyla, zaskakoval tam totiž rumunský stoper Chivu.

V Realu Madrid si ho moc nevážili, o to víc pak mohli litovat, jak výtečný středopolař z Cambiassa v Itálii vyrostl. Dnes by se jeho role na hřišti označovala jako „moderní šestka“, inteligencí a vytříbenou levačkou vynahradil rychlostní hendikep. Pracoval jako stroj, počítač. Vybojoval spoustu míčů a distribuoval je dál, především Wesleymu Sneijderovi, jenž operoval před ním. Na závěr kariéry si vyzkoušel angažmá v Leicesteru a Olympiakosu.

Samuel Eto´o (29)

Byl to šok, když v létě 2009 zamířil Eto´o, tehdy jeden z nejlepších útočníků planety, do Interu. Rychlý Kamerunec byl součástí megavýměny, protože Barcelona zatoužila po Zlatanu Ibrahimovicovi. A jak se brzy ukázalo, vydělal na tom Milán. S renomovaným kanonýrem totiž přišly nejen branky, ale i zkušenosti z velkých zápasů a srdce šampiona. Eto´o vyhrál Ligu mistrů dvakrát po sobě, odchodem do ruské Machačkaly však zbytečně brzy opustil svět velkého fotbalu.