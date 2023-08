Sparta - Kodaň 3:3, 2:4 na pen. Sen o LM je pryč, v rozstřelu nedal i Krejčí

Bohužel, Sparta si Ligu mistrů opět nezahraje... Letenští v dramatické odvetě 3. předkola s FC Kodaň nezvládli penaltový rozstřel, pokutové kopy nedali Ladislav Krejčí a Asger Sörensen. Zápas po devadesáti minutách skončil 1:1, ve strhujícím prodloužení Pražané dvakrát vedli, ale hosté pokaždé dokázali srovnat až na stav 3:3. Sparta teď míří do play off Evropské ligy, kde si zahraje s horším z dvojice Dinamo Záhřeb – AEK Atény, jistou má minimálně účast v Konferenční lize. Do Champions League se dostala naposledy v sezoně 2005/06.