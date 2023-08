Smutný Haraslín: Těžko hledám slova. Moje šance? Mohl jsem nahrát, ale...

Jste hodně skleslí?

„Jsme smutní, ale zároveň si myslím, že jsme předvedli velmi, velmi dobrý výkon. Bohužel nám chybělo trošku štěstíčko. Pevně věřím, že tenhle výkon nám pomůže. Hráli jsme proti hodně kvalitnímu soupeři, bohužel nejdeme dál. Těžko se mi hledají slova.“

Pomohlo vám hodně domácí prostředí?

„Hovořím o tom často, je to velká výhoda. Proto jsme tentokrát dominovali. Byla sice škoda, že jsme dostali rychlý gól, ale potom jsme se nepoložili, což jste mohli všichni vidět. Hráli jsme svou hru a myslím, že jsme měli dost šancí. Jen jsme je mohli lépe zakončovat.“

I vy jste měl jednu velkou, že?

„Ano, možná jsem mohl nahrávat, ale jsem útočník a byl jsem v šestnáctce, tak jsem to vzal na sebe. Netrefil jsem se, což mě samozřejmě mrzí. Především jsem ale, jak už jsem říkal, smutný z výsledku. Teď máme před sebou další zápasy. Máme ještě možnost jít do Evropské ligy a věřím, že jsme se tímto výkonem zase posunuli a zvládneme do ní postoupit.“

Byl jste střídán. Jak jste prožíval konec zápasu?

„Na lavičce to jsou ještě větší nervy. V prodloužení jsme vedli dvakrát, možná jsme pak až moc chtěli držet míč na kopačkách, mysleli jsme, že tak zápas zvládneme. Musíme se teď připravit na další ligový duel.“

A penaltový rozstřel?

„To už je loterie, bohužel Kodaň byla šťastnější. A to i v zápase, kde jsme měli mnohem větší šance. Kdybychom vyhráli v prodloužení, nemuseli jsme je kopat. Ale to je kdyby. Opakuju, že mě to mrzí, ale věřím, že nás to posune.“

Není to největší zklamání v kariéře?

„O tom nechci hovořit. Samozřejmě, Liga mistrů je sen, který se nám rozplynul, ale stále je tady Evropská liga, kterou můžeme hrát. V pohárech budeme minimálně do zimy, což víme, ale uděláme všechno pro to, aby to byla Evropská liga, ne Konferenční.“