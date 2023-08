SESTŘIH: Sparta - Kodaň 3:3, 2:4 na pen. Sen o LM je pryč, neuspěl i Krejčí

Stopeři a penaltoví specialisté? To úplně neplatí, i když v případě Sparty vládne této disciplíně Ladislav Krejčí. Do rozstřelu odvety s Kodaní však zasáhla čtveřice klasických zadáků, po dvou na každé straně.

Jenže pro Spartu to dopadlo zle. Krejčí trefil v první sérii břevno, ve čtvrté Asger Sörensen napálil míč tvrdě do středu, kde si na něj počkal gólman Kamil Grabara. Zato kodaňští zadáci byli precizní, skórovali Nicolai Bollesen i Kevin Diks - oba naprosto s přehledem.

Kudlu do sparťanských zad nakonec zarazil útočný zázrak Roony Barghji, Petera Vindahla, jenž šel do rozstřelu se slušnou úspěšností 29 procent chycených pokutových kopů v kariéře, pokořil drzým padáčkem. Vindahl nechytil ani jednu, sparťané proměnili jen dvakrát ze čtyř, proto jde dál protivník.

„Máte nějaké životní cíle, které chcete za kariéru stihnout, takže zklamání je velké. Bůh ví, kdy se nám to znovu poštěstí, ale já jsem fakt pyšný na všechny,“ vykládal po duelu kapitán Krejčí. „Převládá smutek. Ukázali jsme zase naši sílu, týmovost, protože jsme dokázali zápas srovnat a pak dokonce dvakrát vést. Bohužel jsme nedokázali ubránit standardní situace. Bylo to složité hrát o Ligu mistrů, ale nikdo se z toho... Pak jsem týmu nepomohl penaltou, holt jsou někdy chvíle lepší a horší,“ pronesl.

Spartu čeká souboj o postup do Evropské ligy. Soupeřem jim bude AEK Atény, nebo Dinamo Záhřeb. První duel vyhráli Řekové v Chorvatsku 2:1.

„ Všichni jsme zklamání, protože všichni cítíme, že jsme si zasloužili vyhrát. Byli jsme ve všem lepší než Kodaň. Měli jsme mentalitu, vášeň. Musíme se teď soustředit na další zápasy, jedeme dál,“ nakázal záložník Qazim Laci. „Je normální být nespokojen s výsledkem, ale taky si cením reakce týmu, výkonu. Penalty jsou loterie. Kluci ukázali mentální sílu, jsem na ně fakt pyšný. Jsem rád, že jsem součástí tohoto všeho,“ chválil Priske.

V duelu s Kodaní Sparta vskutku ukázala odolnost, jak říkal šéf Krejčí. Překonala několik protivenství.

První bylo navázáno na jedno ze zásadních předzápasových témat. Kouč Priske se nakonec přiklonil k ofenzivnější variantě, a tak na post pravého wingbeka vyslal Tomáše Wiesnera. Poctivec Jan Mejdr zůstal stejně jako při lize v Jablonci na lavici.

Wiesner se do děje bitvy zapsal - a to tuze neslavně - už po pár vteřinách. Na své straně vypustil vzdušný souboj, načež se hosté probili před pokutové území. A byl tu průšvih. Jordan Larsson poslal přízemní střelu směrem k bráně. Peter Vindahl by ji dozajista kryl, nebyla to žádná extrarána, jenže míč se otřel o nohy Filipa Panáka a změnil směr. Kodaň vedla už od patnácté vteřiny. To byla rána do vazu!

„Prohrávat po pár vteřinách bylo nepříjemné, ale už jsme nějak nastavení. Oni cukli, nebyli tak agresivní, nám to paradoxně pomohlo. Chytili jsme tempo,“ glosoval Krejčí.

Snad ještě ostřejší nůž se zaryl do sparťanského srdce ve druhé půli. V 56. minutě kapitán Krejčí klasicky hlavou vyrovnal po rohu, který rozehrál Birmančevič. Stoper byl opět ve vzduchu neudržitelný, na tribunách se rozjel až fanatický karneval. Ale co to?

Hráči Kodaně už položili balon na středový puntík, nizozemský rozhodčí Serdar Gözübüyük však hru pozdržel - a to dost dlouho. Borci se zvládli občerstvit, až teprve poté se sudí vydal k obrazovce systému VAR. Už to bylo pro sparťany nepříjemné. Obavy se také naplnily, arbitr branku neuznal, při vysvětlení si ukázal na levou ruku. Touto paží podle něj Krejčí fauloval protivníka před svojí hlavičkou.

Navíc sparťané zahodili mraky šancí: Lukáš Sadílek, dvakrát Victor Olatunji, Jan Kuchta, k tomu gólman Kamil Garbara vytáhl v první půli Krejčího hlavičku a klasický Haraslínův „banán“. Chytal skvěle, přesto byl nakonec pokořen, pokusem ze strany skóroval deset minut před koncem Veljko Birmančevič.

Proto přišlo neuvěřitelné prodloužení: Laci dal exkluzivní gól z přímého kopu, hosté za tři minuty srovnali. Olatunji dorazil míč odražený od tyče, soupeř dopsal výsledek na 3:3 po dalších pěti minutách. „Neubránili jsme dvě standardní situace,“ podotkl Krejčí. Pak už přišly penalty a triumf hostů.

„Vytvářeli jsme si hodně šancí, hráli otevřeně... Byli jsme blízko rozhodující fázi Ligy mistrů. Myslím, že nebude těžké dostat tým zase do pohody. Máme skvělou a silnou mentalitu, parta je skvělá. Musíme zase přepnout na ligu a pak na Evropskou ligu,“ doplnil trenér.

Další program má Sparta našlapaný - v sobotu se ukáže v Teplicích, první duel o Evropskou ligu hraje v příštím týdnu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 80. Birmančević, 104. Laci, 107. Olatunji Hosté: 1. Larsson, 105+3. Larsson, 112. Claesson Sestavy Domácí: Vindahl – A. Sørensen, Panák (46. Vitík), Krejčí (C) – Wiesner (79. Mejdr), Sadílek (89. Laci), Kairinen, Zelený – Birmančević (94. Pešek), Kuchta (94. Minčev), Haraslín (72. Olatunji) Hosté: Grabara – Jelert, Vavro (55. Boilesen), Diks, Ch. Sørensen – Lerager, Falk (C) (108. Óskarsson), Goncalves (84. Clem) – Achouri, Larsson (74. Claesson), Elyounoussi (108. Bardghji) Karty Domácí: Wiesner, Birmančević, (asistent), (asistent) Hosté: Falk, Elyounoussi, Achouri Rozhodčí Gözübüyük – Zeintra, Balder (vš. Niz.) Stadion epet Arena, Praha Návštěva 18 109 diváků

Klíčové momenty utkání:

Sparta - Kodaň: Krejčí trefil břevno, Roony pečetil výhru Kodaně po penaltách Video se připravuje ...

Sparta - Kodaň: Nepokrytý Claesson hlavou srovnal na 3:3 Video se připravuje ...

Sparta - Kodaň: Olatunji se vykoupil, dorážku pohotově poslal za Grabara, 3:2 Video se připravuje ...

Sparta - Kodaň: Claesson zblízka po autu doťukl za Vindahla, 2:2 Video se připravuje ...

Sparta - Kodaň: Nádherný přímák Laciho poslal Letnou do vesmíru, 2:1 Video se připravuje ...

Sparta - Kodaň: Krejčího hlavičku spektakulárně zneškodnil Grabara Video se připravuje ...

Sparta - Kodaň: Birmančevič po úchvatné sólové akci protlačil míč za Grabara, 1:1 Video se připravuje ...

Sparta - Kodaň: Haraslín předvedl parádní sólo, v tutovce ho vychytal Grabara Video se připravuje ...