LM: PSG smetlo AC Milán, slaví Dortmund. City i Barcelona dál vítězí

Felix Nmecha poslal Dortmund na půdě Newcastlu do vedení • ČTK / AP / Scott Heppell

Skupina E

Feyenoord potvrdil výbornou podzimní formu a proti Laziu vyhrál devátý z posledních deseti soutěžních zápasů. Dvěma brankami se o vítězství 3:1 zasloužil Mexičan Santiago Giménez, v nastavení prvního poločasu vstřelil druhý gól domácích bez přípravy Ramíz Zerrukí. Za Lazio snížil sedm minut před koncem řádné hrací doby z penalty španělský veterán Pedro. Český reprezentant Lingr přišel na hřiště v 89. minutě místo Zerrukího.

Celtic Glasgow doma remizoval s Atléticem Madrid 2:2, přestože dvakrát vedl a od 82. minuty hrál přesilovku po vyloučení De Paula. Úřadující skotské mistry dostal do vedení Furuhaši, za hosty srovnal Griezmann, který sice z penalty trefil tyč, ale z dorážky se už nemýlil. Vzápětí vrátil náskok domácím Palma, Morata však po přestávce rozhodl o dělbě bodů.

Skupina F

V duelu Paris St. Germain - AC Milán otevřel skóre Mbappé, ve druhé půli se prosadili Kolo Muani a střídající I Kang-in. Pařížané vyhráli ve skupině F druhý ze tří duelů a jsou v čele tabulky, naopak italský celek stále čeká na vítězství, jelikož v úvodních dvou zápasech remizoval.

Dortmund zvítězil v Newcastlu 1:0 a bodově se na svého soupeře dotáhl. V závěru úvodního dějství se o jedinou trefu večera postaral Nmecha, United dvakrát orazítkovali brankovou konstrukci. Newcastle prohrál po osmi soutěžních utkáních a poprvé od 2. září.

Skupina G

Všechny branky v Bernu padly až po změně stran. „Citizens“ poslal do vedení Akanji, ale brzy srovnal Elia. O vítězství favorita rozhodl dvěma góly kanonýr Haaland, přičemž ten první dal z penalty. Třiadvacetiletý Nor zaznamenal v této sezoně první trefy v soutěži.

Tři body na anglický celek ztrácí Lipsko. „Rudí býci“ zdolali doma Crvenou zvezdu Bělehrad 3:1 a na svého dnešního soupeře a Young Boys mají na druhém místě pětibodový náskok.

Skupina H

Barcelona v azylu na Olympijském stadionu vstřelila oba góly v prvním poločase. Ve 28. minutě otevřel skóre Ferrán Torres, jenž dorazil od tyče odraženou střelu Fermína Lópeze. Branku potvrdil VAR. O osm minut později už Lópezova střela od brankové konstrukce zamířila do sítě a favorit se dostal do dvougólového vedení. Šachtar utkání zdramatizoval v 62. minutě, kdy po brejku snížil Georgij Sudakov. Ještě sedm minut před koncem měl šanci na srovnání hostující kapitán Taras Stěpaněnko, ale Barcelona vítězství udržela.

Porto vyhrálo v Antverpách 4:1 poté, co po změně stran obrátilo nepříznivý stav a vstřelilo všechny čtyři góly. O tři z nich se postaral brazilský útočník Evanilson. Kapitán portugalského celku Pepe překonal rekord milánské legendy Alessandra Costacurty a ve věku 40 let a 241 dnů se stal nejstarším hráčem v poli, jenž nastoupil do utkání Ligy mistrů. Ve vyšším věku už nastoupilo pouze pět brankářů.