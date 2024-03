Barcelona má nový stoperský klenot (17). Hrál proti Plzni, Xavi ho chválí

Než se ale podíváme přímo na zoubek Cubarsímu, musíme pootevřít vrata barcelonské továrny na mladé fotbalové hvězdičky. Vypadá to trochu jako bezedný pytel, do kterého kdykoliv může kouč barcelonského A-týmu sáhnout a vytáhne mládence, jenž se mezi hvězdami neztratí. Kdyby byla proslulá akademie La Masia člověkem, ve svém oboru už nemusí nikomu nic dokazovat, protože vychovala přebytek světových hráčů. Procesem zdokonalování prošli v La Masii kupříkladu současný kouč A-týmu Xavi, Lionel Messi, Jordi Alba, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Pep Guardiola, Thiago Alcantara, Gavi, Gerard Piqué a řada dalších.

Platí snad za nejlepší mládežnickou akademii na světě. V roce 2010 si připsala unikátní triumf, který se bude v budoucnu asi jen složitě překonávat. La Masia totiž pro velký fotbal vychovala všechny tři finalisty v boji o Zlatý míč. Za Messim se tenkrát seřadili jeho kumpáni ze slavné éry Barcy Xavi a Iniesta. La Masia se zkrátka stala synonymem pro zářnou budoucí kariéru. Kdo se v ní prosadí, má velkou šanci vydělávat v budoucnu fotbalem velké peníze, na což pochopitelně kluci ze širšího okolí slyší. Respekt, úsilí, ambice, týmová práce a skromnost jsou přitom základní hodnoty, které jsou dětem v La Masii od začátku vštěpovány do hlavy.

Z La Masie mezi elitu

A právě Pau Cubarsí je dalším produktem této nablýskané značky. Může se jednat o novou barcelonskou ikonu, což se složitě předpovídá, ale našlápnuto má skvěle. Přišel do La Masie v roce 2018 z Girony, která v právě probíhající sezoně pobláznila Španělsko. Cubarsí tehdy zaparkoval jako jedenáctiletý hoch v týmu U12. Uběhlo dalších šest let a nadaný stoper pronikl do A-týmu. Jen v La Lize odehrál už 9 utkání, z toho osmkrát byl v základu. Odehrál třeba i poločas hanby při domácí porážce 3:5 s Villarrealem, ale takové facky k vývoji bezesporu patří.

Nyní má za sebou skvělé výkony. Právě i díky němu Barca v La Lize už třikrát v řadě neinkasovala a v Champions League si v poklidu poradila s Neapolí. Cubarsí je jednou ze světlých výjimek všelijaké sezony. Využívá marodky některých hráčů a šanci chytil. Rodák z Girony už je napumpován barcelonským DNA. Miluje klub a jeho vzor je jedna z největších legend historie – vlasatý ranař Carles Puyol. Taky Cubarsí je rozený lídr, jinak by nenosil kapitánskou pásku ve výběrech Barcelony do 13, 15 a 17 let. Jako stoper byl ale dlouho upozaďován a za větší talenty platili ofenzivně ladění borci v čele s Yamalem. Teď se situace mění.

Je fakt, že ještě potřebuje zesílit a zlepšit rozhodování, kdy jít do osobního souboje, ale tohle jsou aspekty, kde hrají roli čas a zkušenosti. Jeho přednosti jsou už teď jasně viditelné. Největší doménou je bezpochyby rozehrávka, kdy si nezadá se špílmachry mnoha jiných celků. „Když má Pau míč u nohy, můj tep se nezvýší. Je to jeho nejlepší verze a pohlcuje mě klid,“ vysekl poklonu sedmnáctileté naději sám Xavi a pokračuje Cubarsího kouč U13 v Barceloně Albert Puig. „Dokáže míč vyvézt nahoru, skrýt přihrávky na záložníky, ale taky poslat dlouhý míč na křídlo.“

Jako junior proti Plzni

Cubarsí skutečně svým projevem na hřišti, klidem na míči a slušnou rozehrávkou působí, že za Barcelonu kope už léta, přitom si debut odbyl až v lednu tohoto roku v Copa del Rey proti třetiligovým Unionistas. Barca tehdy vyhrála nad klubem ze Salamanky 3:1, Cubarsí odehrál poločas a připsal si asistenci u gólu Julese Koundého. „Pau je velmi dobře připravený. Když s ním mluvím, vůbec nepůsobí jako teenager,“ komentoval tehdy jeho výkon Xavi.

Ještě předtím se však poměřil šikovný obránce s Plzní. Když Viktoria v roce 2022 hrála mládežnickou obdobu Ligy mistrů, narazila právě na Barcelonu s Cubarsím v základu. Ten odehrál 78 minut při remíze 1:1 a byl to jeho debut v patnácti letech za klubovou devatenáctku. Stal se tak třetím nejmladším hráčem, kterého Barcelona do juniorské Champions League vyslala. To byl ale teprve začátek.

Rekord v Lize mistrů

O tom, jak defenzivu Barcelony povýšil ve španělské lize, už řeč byla a v úterý jej čekalo další splnění snu. Nastoupil od úvodní minuty v osmifinále seniorské Ligy mistrů proti Neapoli, takže přímo na hřišti uslyšel tu opojnou melodii hymny Champions League.

Španělský klenot přidělal práci statistikům. Ve věku 17 let a 50 dní se stal nejmladším debutantem ve vyřazovací fázi Ligy mistrů v historii. K dalšímu primátu mu pak pomohl i spoluhráč Lamine Yamal. Barcelona se stala prvním klubem v dějinách soutěže, který vyslal do základní sestavy play off alespoň dva hráče, kteří ještě nebyli plnoletí. Yamal totiž pro změnu oslaví v červenci teprve sedmnáctiny. „Oba po sobě zanechají stopu jedné éry. Pokračujeme s mladými talenty. Jsou to hráči, na kterých bude stát budoucnost Barcelony,“ má jasno Xavi, který po sezoně na střídačce Barcelony skončí. Jedním z jeho dílčích úkolů však ještě je vypiplat nový stoperský klenot. Ne, že by to Barca nepotřebovala…