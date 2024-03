Liga mistrů: Arsenal zvládl penaltové drama s Portem! Dál jde i Barcelona

Barcelona slaví postup do čtvrtfinále Ligy mistrů • ČTK

To bylo drama! Fotbalisté Arsenalu zdolali doma po výsledku 1:0 po prodloužení a 4:2 na penalty Porto a po 14 letech jsou ve čtvrtfinále Ligy mistrů. V druhém dnešním zápase Barcelona porazila 3:1 Neapol a v součtu s úvodní remízou 1:1 prošla do další fáze.

Arsenal postoupil mezi nejlepších osm týmů Ligy mistrů poprvé od roku 2010, kdy slavil rovněž na úkor dnešního soupeře. Porto nepřešlo přes jakýkoliv anglický tým poosmé v řadě a končí ve stejné fázi soutěže jako loni. Barcelona zvládla proti Neapoli i třetí dvojzápas a do čtvrtfinále postoupila po čtyřech letech. Italští šampioni naopak nenavázali na postup z minulého ročníku.

Liga mistrů zná šest čtvrtfinalistů. Páteční los se bude jistě týkat i Realu Madrid, Paris St. Germain, Bayernu Mnichov a obhájců titulu Manchesteru City.

První poločas utkání Barcelona - Neapol nabídl spoustu šancí na obou stranách a tři góly. Skóre otevřel po čtvrthodině hry López po Raphinhově zpětné přihrávce do vápna. Brazilský křídelník si připsal druhou asistenci o dvě minuty později, kdy se po jeho střele do tyče odrazil míč přímo ke skórujícímu Cancelovi. Ve 30. minutě snížil po podobné akci jako při prvním gólu Rrahmani, jenž zužitkoval Politanovu nabídku před bránu a zaznamenal premiérový zásah v Lize mistrů.

Atraktivní duel úřadujících šampionů svých zemí pokračoval i po změně stran. Několik šancí měl šestnáctiletý domácí útočník Yamal, jenž dokonce dostal míč do sítě, stál ale v ofsajdu. Kouč Xavi nasadil do základní sestavy i sedmnáctiletého stopera Cubarsího a Barcelona se stala prvním týmem, který zahájil utkání ve vyřazovací fázi Ligy mistrů se dvěma hráči mladšími 17 let.

Nejblíže vyrovnání byl deset minut před koncem Lindström, ve skvělé pozici hlavou ale minul. Záhy tak přidal pojistku Lewandowski, který stál na konci pohledné kombinační akce a navázal na trefu z úvodního zápasu. Polský kanonýr se v dresu „Blaugranas“ poprvé prosadil ve dvou utkáních Ligy mistrů po sobě.

V závěru ještě trefil záložník hostů Olivera břevno. Neapol v šestém soutěžním utkání pod novým koučem Calzonou poprvé prohrála. Barcelona zvládla postoupit z osmifinále počtrnácté z posledních 15 pokusů.

Porto v rozstřelu nedalo dvě penalty

Arsenal smazal manko 0:1 z úvodního duelu ve 41. minutě. Ödegaard našel kolmicí za obranou Trossarda a ten se trefil obstřelem na zadní tyč. Belgický křídelník skóroval i při svém třetím domácím startu v sezoně milionářské soutěže.

Vyrovnaný průběh druhého poločasu gól nepřinesl a Porto prohrálo na hřišti Arsenalu i počtvrté bez vstřelené branky v základní hrací době. Ani na 22. pokus navíc nezvítězilo na anglické půdě (19 porážek, tři remízy).

Premiérové prodloužení v této sezoně soutěže nabídlo nervózní průběh, a tak musel rozhodnout až penaltový rozstřel, první ve vyřazovací fázi Ligy mistrů od finále 2016 mezi Atléticem a Realem. V něm uspěli všichni čtyři střelci Arsenalu Ödegaard, Havertz, Saka a Rice. Na druhé straně skórovali pouze Pepe Cossa a Grujič. Ve druhé sérii poslal Wendell svůj pokus do tyče a na závěr gólman Raya vychytal Galena, jenž jedinou brankou rozhodl úvodní duel v Portu.

„Kanonýři“ odvrátili scénář z minulé sezony Evropské ligy, ve které vypadli v osmifinále na penalty rovněž doma s jiným portugalským celkem Sportingem Lisabon.

Arsenal - FC Porto 1:0 po prodl. (1:0, 1:0), na pen. 4:2

Branka: 41. Trossard. Penalty proměnili: Ödegaard, Havertz, Saka, Rice - Pepe Cossa, Grujič. Penaltu neproměnili: Wendell, Galeno (oba Porto). Rozhodčí: Turpin - Danos, Finjean - Delajod (video, všichni Fr.). ŽK: Saliba, Havertz, Arteta (trenér) - Pepe, S. Conceicao (trenér). První zápas 0:1, postoupil Arsenal.

FC Barcelona - Neapol 3:1 (2:1)

Branky: 15. López, 17. Cancelo, 83. Lewandowski - 30. Rrahmani. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Ruperti (video, všichni Niz.). ŽK: Christensen, Yamal - Juan Jesus, Traoré, Olivera. První zápas 1:1, postoupila Barcelona.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41. Trossard Hosté: Sestavy Domácí: Raya – White, Saliba, Magalhães, Kiwior (106. Zinčenko) – Ødegaard (C), Rice, Jorginho (83. G. Jesus) – Saka, Havertz, Trossard (106. Nketiah). Hosté: Costa – João Mário (85. Jo. Sánchez), Pepe (C), Otávio, Wendell – N. González (101. Eustáquio), Varela (90+7. Grujić) – Conceição (101. Borges), Cossa, Galeno – Evanilson (88. Taremí). Náhradníci Domácí: Ramsdale, Hein, Partey, Jesus, Smith Rowe, Nketiah, Soares, Tomijasu, Vieira, Nelson, Alnaní, Zinčenko Hosté: Ramos, Cardoso, Eustáquio, Grujić, Taremí, Sánchez, Jaime, Namaso, Baró, Martínez, Borges, Zé Pedro Karty Domácí: Saliba, Arteta - trenér, S. Conceição - trenér, Havertz Hosté: Pepe Rozhodčí Turpin (FRA) – Danos (FRA), Finjean (FRA) Stadion Emirates Stadium, Londýn Návštěva 60 257 diváků