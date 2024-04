LM: obraty Dortmundu i PSG, utkají se v semifinále. Barca a Atlético končí

Hráči PSG slaví postup do semifinále Ligy mistrů • ČTK / AP / Emilio Morenatti

Tak přece jen může Kylian Mbappé dál snít o triumfu v Lize mistrů. V odvetě čtvrtfinále na barcelonském poli to vypadalo v úvodu zápasu s francouzským mistrem všelijak, ale Barcelona doplatila na vlastní nedorazy a karetní mariáš rumunského sudího Istvána Kovácse. PSG tak vyplenila Gaudího město v odvetě 4:1, což bohatě stačilo na postup a v semifinále vyzve Borussii Dortmund, která vyřadila Atlético Madrid.

Když ve dvanácté minutě dával gól po přihrávce mládence Yamala Brazilec Raphinha, většina stadionu v Barceloně jásala. Na PSG by si v tu chvíli vsadil asi málokdo.

Jenže v 29. minutě zatáhl unikajícího Barcolu mírně za rameno Araújo těsně před pokutovým územím. A jelikož byl posledním obráncem Barcy, Kovács Uruguajce nemilosrdně vyloučil.

Hodně se chtěl proti svému bývalému zaměstnavateli ukázat Ousmane Dembélé. Však na něj většina z padesátitisícové návštěvy na Estadi Olímpic Lluís Companys bučela. Dembélé se totiž prosadil i v prvním utkání v Paříži a tentokrát srovnával na 1:1. Celkem vstřelil francouzský křídelník v sezoně před dvojzápasem s Blaugranas jediný gól, proti Barce se v součtu trefil hned dvakrát.

To ale nebylo vše. Na startu druhé půle se prosadil další pařížský host Vitinha, PSG tak využilo přesilovku a vrátilo se do hry. Chviličku na to došlo na ostrý zákrok ve středu pole a kouč domácích Xavi už neudržel nervy. Rozkopl bariéru kolem kameramana u půlící čáry a cosi peprného křičel směrem ke Kovácsovi. Rumunský arbitr nelenil a ukázal Xavimu také červený kartonek.

Sotva se barcelonská legenda usadila v hledišti, přišel další faul Barcy. Tentokrát na Dembélého ve vápně, Kovács ukázal na puntík a Mbappé dokonal obrat. Paříž vedla 3:1, celkově 5:4.

Doslova o několik desítek sekund později si prosil penaltu i na druhé straně dosti naivně Ilkay Gündogan, který padl ve vápně jako podťatý bez soupeřova zavinění. To namíchlo dalšího člena realizačního týmu domácích a Kovács tak tasil červenou potřetí.

Oslabená Barca na hřišti i u laviček už se na srovnání nezmohla. Naopak Mbappé přidal čtvrtý zářez a PSG tak čtvrtfinálovou řežbu otočilo a vrátilo španělskému celku sedm let starý monumentální obrat, kdy Katalánci po prvním zápase prohrávali 0:4, ale doma vyhráli 6:1 a slavili postup dál. Tentokrát však zbyly barcelonským ochozům oči pro pláč. Doslova, protože řada fanoušků opravdu na stadionu ronila slzy. Jako by snad katalánská obec čekala jasný postup, ten se ale nekonal.

Černý večer pro Španělsko dokonalo Atlético Madrid, které pro změnu nezvládlo odvetu v Dortmundu a Borussia po triumfu 4:2 další španělský klub vyřadila.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12. Raphinha Hosté: 40. Dembélé, 54. Vitinha, 61. K. Mbappé, 89. K. Mbappé Sestavy Domácí: ter Stegen (C) – Koundé, R. Araújo, Cubarsí, Cancelo (82. Félix) – F. de Jong (82. F. López), Gündoğan, Pedri (61. F. Torres) – Yamal (34. I. Martínez), Lewandowski, Raphinha. Hosté: Donnarumma – Hakimí, Marquinhos (C), L. Hernández, N. Mendes – Zaïre-Emery (80. Ugarte), Vitinha, F. Ruiz (77. Asensio) – Dembélé (88. Kolo Muani), K. Mbappé, Barcola (77. I Kang-in). Náhradníci Domácí: Peña, Astralaga, Martínez, Alonso, Fort, Romeu, Casadó, Torres, Félix, Roque, López, Guiu Hosté: Navas, Tenas, Mukiele, Beraldo, Škriniar, Ugarte, Asensio, Pereira, I Kang-in, Soler, Ramos, Kolo Muani Karty Domácí: R. Araújo (č), I. Martínez, Lewandowski, Gündoğan, Raphinha, F. López Hosté: F. Ruiz, Marquinhos, Donnarumma Rozhodčí Kovács – Marinescu, Artene (ROU) Stadion Estadio Olímpico (Barcelona) Návštěva 50 309 diváků