Koller před finále LM: Reuse si vážím, produktivita Bellinghama mě šokuje

Dortmund se do jeho životopisu zaryl zlatým písmem. Kanonýr Jan Koller odehrál za vestfálský klub 184 zápasů, ve kterých si připsal 79 gólů a slavil německý titul v roce 2002. V sobotu večer bude BVB držet palce jako fanoušek ve finále Ligy mistrů proti Realu Madrid. „Myslím, že by to nemuselo být tak jasné, jak mnozí tvrdí,“ říká nejlepší střelec historie národního týmu.

Budete sledovat zápas přímo ve Wembley?

„Moc se na to utkání těším, bohužel v Anglii nebudu. Měl jsem tam možnost jet, ale časově mi to nevyšlo, takže budu jako expert na jedné televizní stanici.“

Je to už osmnáct let, co jste z Dortmundu odešel. Zůstal vám někdo známý v klubu?

„Můj bývalý spoluhráč Sebastian Kehl je tam na pozici sportovního ředitele. V realizačním týmu je také Nuri Sahin, se kterým jsem na sklonku kariéry rovněž hrál. Pak zůstali doktoři, maséři a další lidi kolem týmu, takže je jich docela dost.“

Na první pohled jde o souboj německého Davida proti španělskému Goliášovi. Jak duel vnímáte?

„Real je velikánský favorit, ale já vždycky říkám, že když jde o jedno utkání, tak se může stát cokoliv. Už jen to, že se Dortmund dostal až do finále, je překvapení. V semifinále dokázal vyřadit PSG, takže si myslím, že by to nemuselo být tak jednoznačně, jak mnozí tvrdí.“