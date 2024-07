Soupeř Sparty v předkole LM? První zápas skončil na Islandu bez branek

Mírně favorizovaný Víkingur držel míč více než 70 procent času a soupeře přestřílel 12:3, ani jednou však nemířil mezi tyče. Nejblíže k brance měli domácí před 1108 diváky po 10 minutách, kdy dvakrát v krátkém sledu po sobě trefili břevno.

Sparta vstoupí proti vítězi 1. předkola do kvalifikace za 14 dní venkovním zápasem, odvetu sehraje o týden později doma. Letenští si naposledy zahráli hlavní fázi Ligy mistrů v sezoně 2005/06. Na cestě do ní by po případném úspěchu ve 2. předkole museli úřadující čeští šampioni přejít ještě přes další dva soupeře. Ve 3. předkole nemistrovské části vstoupí do kvalifikace i druhý tým uplynulé prvoligové sezony Slavia.

Úvodní utkání 1. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Panevežys (Lit.) - HJK Helsinky 3:0 (1:0),

Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Gibr.) 0:1 (0:1),

The New Saints (Wales) - FK Dečič (Č. Hora) 3:0 (3:0),

Santa Coloma (And.) - Ballkani (Kos.) 1:2 (1:1),

Víkingur Reykjavík - Shamrock Rovers (Ir.) 0:0,

Virtus (San Mar.) - FCSB (Rum.) 1:7 (0:5).