Irský soupeř Sparty: Tým bez formy, hodnota celého kádru jako Kairinen

Měla by to být jen první zastávka na dlouhé cestě. Už v úterý se Sparta poměří ve druhém předkole Ligy mistrů v irském Dublinu se Shamrockem Rovers. Historicky nejúspěšnější klub své domoviny s 21 tituly narazí na českou překážku v některém z evropských pohárů počtvrté od svého založení v roce 1899. Nikdy s českým protivníkem neuhrál ani remízu. Upřímně? Nic jiného se nečeká ani v konfrontaci s týmem Larse Friise.

Irská fotbalová liga tolik netáhne. Když se najde kvalitní plejer, brzy prchá na lepší adresy do Skotska, ale hlavně do Anglie. Typickým příkladem je i nejslavnější odchovanec Rovers Gavin Bazunu. Reprezentanční gólman Irska prošel Manchesterem City a nyní působí v Southamptonu, kterému jako jednička pomohl v minulé sezoně zpět do Premier League.

V týmu působí zejména domácí hráči. Irská liga totiž na velký skauting a hledání posil v zahraničí moc nehraje. Výjimku v týmu tvoří třeba německý brankář Léon Pöhls společně s Kapverďanem Lópesem a Estoncem Poomem.

Že vám jméno Poom něco říká? Markus je synem Marta Pooma, estonské brankářské legendy. Jeho otec patřil Arsenalu a nejvíc toho odkopal v Derby, kde se taky Markus narodil.

Zraněný je střelec Graham Burke. Zlobit obranu Sparty by tak mohl hlavně host ze Celticu Johnny Kenny. Šlamastikou je pro Iry absence záložníka Jacka Byrnea. Ten si v předchozím zápase s islandským Víkingurem připsal červenou a do zápasu nezasáhne. Přitom jako jeden z mála hráčů Shamrocku má zkušenosti z dobrých zahraničních lig. Kopal v Nizozemsku či na Kypru.

Kvalitou kádru se ale celkově irský klub menůže Spartě rovnat. Dle renomovaného serveru Transfermarkt je například tržní hodnota zraněného Kaana Kairinena téměř totožná celému týmu Shamrocku. Přesto jde o nejúspěšnější klub Irska, což se projevuje nejen početně zaplněnou vitrínou tituly. Shamrock byl prvním irským celkem, který si zahrál základní skupinu některé z evropských soutěží. Stalo se tak v sezoně 2011/12. V Evropské lize narazil na Tottenham, PAOK a Kazaň. Nezískal sice ani bod, ale v předkole vyřadil Partizan Bělehrad.

Na koho se irský celek může spolehnout?

Nejzajímavějším jménem klubu tak možná zůstává Stephen Bradley. V klubu působí od roku 2016 a vrátil do něj úspěchy. Poslední čtyři sezony totiž vyhrál titul a převzal tamní nadvládu od Dundalku. Letos se ale Shamrocku nedaří, v rozehrané irské lize je po 23 kolech až čtvrtý a forma Bradleyho party je nejhorší za hodně dlouhou dobu.

Jak bylo řečeno, zelenobílý klub s merunou a tradičním jetelovým trojlístkem ve znaku kuje pikle na čtvrtý český klub v kontinentální konfrontaci. Střety s Baníkem a Libercem už jsou vousaté. Kdo by si pamatoval duely v zaniklém Poháru vítězů pohárů ze sezony 1978/79 proti Ostravanům či klání se Slovanem v Intertoto Cupu 2003? Všechny duely Shamrock prohrál.

Poslední měření sil se Shamrockem si připsala Mladá Boleslav. V sezoně 2017/18 došlo na duel v druhém předkole Evropské ligy. Po výhrách 3:2 a 2:0 postoupili Středočeši. V základní sestavě Bolky nastoupil v obou zápasech i Marek Matějovský. „Moje zkušenost s ostrovním fotbalem je taková, že oproti anglické lize, případně druhé anglické lize, je ta irská pochopitelně méně kvalitní, tudíž jsme byli rádi, že jsme postup uhráli. Co se týče zápasu tam, vzpomínám si, že hotel je v podstatě hned u stadionu, což je pro hráče vždycky fajn. Každopádně přeji Spartě hodně štěstí,“ řekl zkušený středopolař, který si zahrál v kariéře také za anglický Reading.

Právě Tallaght Stadium má Shamrock už poměrně dlouho v pronájmu, ale všichni v klubu jsou rádi i za to. Od roku 1986 totiž klub vystřídal celkem pět stadionů v důsledku změn majitele a platil takříkajíc za bezdomovce. Postupnými krůčky se budovaly nové tribuny. Dnes je Tallaght Stadium s kapacitou deset tisíc míst největším stadionem v zemi, který je primárně určen pro klubový fotbal v Irsku.

Friis před vstupem do Ligy mistrů: Jsem romantik. Chceme přepsat dějiny Video se připravuje ...