Sparta v Irsku: kabina jako z přeboru. To je opravdový fotbal, zářil Friis

PŘÍMO Z DUBLINU | Ne, to nejsou nablýskané stěny velkých arén. Ne, ta kabina nevypadá jako domov sparťanů na Letné či na Strahově. Přesto je to krása, až malebný kýč… Fotbal na Ostrovech je jiný, takový ze staré školy, což poznáte hned, jak vkročíte na Tallaght Stadium, do sídla Shamrock Rovers, s nimiž se Sparta v úterý poměří v prvním duelu 2. předkola Ligy mistrů.