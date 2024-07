Friis po postupu: Ještě nejsme v bezpečí. García je jiný, jako Preciado

Šlo o divoký zápas, kdy jste dvakrát inkasovali a rychle reagovali. Jak jste na tom byl s nervy?

„Já bych preferoval, kdyby soupeř neskóroval. Ale řekl bych, že jsem byl celkem klidný, protože jsem se díval na ten zápas z pohledu kvality. Udělali jsme chyby, což se stává, ale zápas jsme nakonec kontrolovali. Obecně jsem byl klidný a k nějakým větším nervům jsem měl daleko.“

Jste rád, že máte jistotu aspoň startu v Konferenční lize?

Ne. Vím, co myslíte, ale musí to být jasné. Nejsme ještě v bezpečí. Řekli jsme jasně, že náš cíl je, abychom se dostali do Ligy mistrů. Budeme o to tvrdě bojovat. Tohle byl jen první krok z mnoha. Jsem rád, že jsme to zvládli a postoupili, ale ještě nejsme tam, kde chceme.“

Kterého ze soupeřů v třetím předkole preferujete? Maccabi, nebo FCSB?

(dlouho přemýšlí) „Mám kolem sebe lidi, kteří sledují oba týmy. A zítra je uvidíme hrát proti sobě, takže když se mě zeptáte po zápase, bude to možná jasnější. Já nevím, můžu něco říct, ale nevím, proč bych se tak rozhodl. Pro nás je teď priorita Dukla, pak uvidíme.“

Victor Olatunji dal třetí gól ve čtvrtém zápase. Může to být jeho zlomová sezona?

„Věděli jsme, že je dobrý. To je důvod, proč je tady. Umí pořádně potrápit obránce, dělal problémy v minulé sezoně Kodani nebo Dinamu Záhřeb. Vedl si dobře. Je velmi silný a má dobré předpoklady, aby střílel góly. My potřebujeme typologicky odlišné hráče, kteří mohou skórovat.“

Čekal jste už podle výkonů v přípravě, že může mít takový start?

„Je potřeba, abychom položili dobré základy na Strahově, kde se připravujeme. Pak to vždycky přijde. A Victor pracoval po návratu z letní dovolené velmi tvrdě, takže to dává smysl.“

David Pavelka nastoupil na pravém stoperovi, zvládl to?

„Jsem docela spokojený s jeho výkonem. Hodil jsem ho na pozici, se kterou neměl zkušenost. Není to čistý obránce jako Mathias Ross, ale dokázal se s tím vyrovnat.“

Ale inkasovali jste dva góly a Pavelka byl u nich…

„Tohle není jen o Pavlasovi, jde o tým. Udělali jsme sedm změn, a jestli byste chtěli někoho vinit, že to nefungovalo, můžete mě. Ne hráče. Já jsem ten, kdo za to nese zodpovědnost.“

Jak se vám zatím líbí tři letní posily?

„Když máte nové hráče, vždycky dostanete novou energii. Věřili jsme, že mají kvalitu, aby hráli za Spartu a byli dobrými hráči. Zatím odvedli dobrou práci. Jde o tři odlišné hráče s odlišnou kulturou, než je v Praze. Potřebují čas, aby zapadli a zabydleli se s rodinami. Jsem si jistý, že v budoucnu od nich uvidíme mnohem víc. Jsou kvalitní každý v jiném směru.“

Co Imanol García? Odehrál slušný zápas…

„García stejně jako Angelo (Preciado) přišel s odlišnými schopnostmi, než je v Česku zvykem. Potřebuje čas, aby se adaptoval.“