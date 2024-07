Pavelka po postupu: García je hračička, padlo i klišé české kabiny

Vlastně byl překvapený, že po minulé sezoně dostal od Sparty novou smlouvu. Ale David Pavelka (33) ji podepsal a na startu soutěžního ročníku naskočil do tří ze čtyř zápasů. Včera proti irskému Shamrocku coby kapitán pomohl letenskému týmu k domácí výhře 4:2 a postupu do třetího předkola Ligy mistrů. Byť nezvykle nastoupil na pozici pravého stopera.

Jak jste se cítil na novém postu?

„Docela slušně, i když jsme měli vzadu nějaké nedorazy. Škoda dvou inkasovaných gólů, myslím, že to byla známka nesehranosti. Jinak jsem se cítil dobře, na tom postu hraju už delší dobu i v tréninku.“

Zasáhl jste do třetího zápasu, dokonce i s kapitánskou páskou. Jste spokojený s tím, kolik minut dostáváte?

„S páskou jsem odehrál hodně zápasů, takže v ten moment na hřišti už to nevnímám. Ale tohle období je pro mě hezké, hraju bez bolesti a limitu. Jsem rád, že jsem od trenéra dostal takovou důvěru a doufám, že jsem ho nezklamal a ještě se dostanu do rotace, i když se reprezentanti vracejí do tempa.“

Je zvláštní, že se navrátilci ze šampionátu připojují později? A je složité čekat na to, jestli nastoupíte?

„Příprava byla zvláštní, že jsme nebyli pohromadě. Asi nejzvláštnější, co jsem zažil. Jinak realizační tým má nějaký plán a drží se ho. Rotaci víme s předstihem a můžeme se na to připravit. Zasáhne do toho akorát nějaké zranění, jako teď Pany (Filip Panák). Je to rozumné, dává to smysl a věříme, že se nám to vyplatí postupem do evropských pohárů.“

Bylo důležité, že jste pokaždé zareagovali na inkasovaný gól?

„Byli jsme pak klidnější. Měli jsme hodně šancí, aby se náskok ještě zvýšil, ale je nutné přiznat, že se Shamrock dostal do šancí a dal dva góly. Silnější soupeř by nás potrestal ještě víc.“

V létě přišli Mathias Ross, Imanol García a Ermal Krasniqi. Jak hodnotíte posily?

„Musíme pochválit skauting a vedení, že přivedli takové hráče. Jsou to kvalitní posily, které se opravdu rychle adaptovaly na náš systém, což jsme možná ani nečekali. Zapadli taky do kabiny, chemie je důležitá. U nás už padlo klišé české kabiny, protože cizinci převládají. Ale funguje to.“

Co říkáte na Španěla Garcíu? Uvedl se asistencí, technicky vypadal nadstandardně…

„Je to hračička. Jde vidět, z jaké země přišel. Do ofenzivy je nebezpečný, má neskutečné přihrávky a je klidný na balonu. Už na prvním tréninku to ukázal. Ještě není na topu svých možností, má ještě rezervy a bude se hodně zlepšovat.“