Soupeř Slavie Union: raketový vzestup a skvělé prodeje. Klub je jako Žižkov

Schválně si to představte. Jako kdyby třeba Žižkov postoupil jen pár let zpátky do první ligy a hned skončil druhý. Pak se dostal do jarní fáze evropských pohárů a za pár let vystrnadil Slavii či Spartu z pozice nejlepšího klubu ve městě. A to všechno s průměrným ligovým rozpočtem. Přesně tohle zvládl klub Royale Union Saint-Gilloise v Belgii. Teď je soupeřem Slavie ve třetím předkole Ligy mistrů. Zázračný klubový vzestup sledoval takřka na každém zápase jeho český člen fanklubu Milan Zubíček, který v Bruselu pracuje v technologické firmě s institucemi Evropské unie. Pro bližší seznámení se soupeřem Pražanů poskytl rozhovor pro deník Sport a web iSport.cz.

Proč jste začal fandit zrovna tomuto klubu, zvlášť když byl tehdy ještě v druhé lize?

„Přišel jsem do Bruselu pracovně v létě roku 2018 a jedna z prvních věcí, co mí kamarádi udělali, bylo, že mě vzali na zápas Unionu. Bylo léto, ještě mi pořádně nezačala práce a hrozně mě to prostředí nadchlo. Stadion je z dvacátých let, má skvělou atmosféru a je to klub, který má dlouhou tradici. Když jsem tam přišel, měl jsem hrozně příjemný pocit. Hlavní tribuna je na stojáka, trochu mi to evokovalo třeba Bohemku nebo Žižkov.“

Od té doby šel Union výrazně nahoru, jak se to přihodilo?

„Když jsem do Bruselu přišel, vlastně to byla doba, kdy do klubu přišli noví majitelé, klub se začal posouvat profesionálně a teď se umisťuje na nejvyšších příčkách, hraje evropské poháry a velmi se mu daří. Ale pořád si udržuje svou zvláštní atmosféru a panuje tam výborné prostředí.“

Když to tedy připodobním k českým reáliím, je to trochu, jako by Bohemians nebo Žižkov postoupili z druhé ligy a během pár let dokázali vystrnadit Slavii nebo Spartu z pozice nejlepšího klubu ve městě. Čím to?

„Klub má velkou tradici v meziválečném období, pak se dlouho plácal v nižších soutěžích, ale v roce 2001 tam finančně vstoupil Tony Bloom. Britský podnikatel a hráč pokeru, který vybudoval finanční impérium. Mimo jiné vlastník Brightonu, který se svým parťákem Alexem Muziem klub koupil a začali do něj společně investovat.“

Jaký v něm nastavili systém?