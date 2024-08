Friis o Panákovi: Museli jsme upravit plán. Pracuji s lidmi, ne stroji

V jakém zdravotním stavu je mužstvo?

„Jak asi víte, Panák stále není v pořádku a nebude zítra k dispozici. Pak máme několik dalších otazníků, třeba mladý Mokrovics je nejistý. Uvidíme, jak to dopadne.“

Minulý týden jste říkal, že Panák bude připravený na páteční zápas s Duklou. Co se stalo?

„Teď si myslíte, že jsem lhář. Ale tohle se stává. Jde o malou věc, která by ale ve výsledku mohla mít horší dopad. Způsob, jak vracíme hráči zátěž při návratu do zápasového režimu, je klíčová věc. Nejde o zásadní problém, nestalo se nic závažného, jen jsme museli pozměnit plán jeho návratu na hřiště. Ale jsem pozitivní, věřím, že nastoupí v brzké době. Musíme uvažovat v tom kontextu, aby se z malého problému nestalo něco vážného.“

Panák měl v minulosti vážné zdravotní problémy, nasloucháte mu o to víc? Jde především o jeho pocity?

„Samozřejmě jde o kooperaci. Tohle mám na své práci rád, pracuji s lidmi a ne se stroji. Není to tak, že sepíšu program a stroj se podle něj řídí. Ale někdy by to bylo snazší. V každém případně, ne jen u Panáka, je nejdůležitější hráč. Snažíme se všechno seskládat z různých pohledů, ale velké slovo má hráč.“

Kdo bude kapitán?

„Přede mnou s vámi mluvil Qazim Laci, což je dobrý typ, aby nasadil kapitánskou pásku. Ale možností máme víc. Záleží, koho vybereme. Jediné, co vám mohu říct, je, že to nebude Filip Panák.“

Laci je hodně živelný na hřišti i mimo něj. Jak se s ním pracuje?

„Máte pravdu, je hodně emoční typ. Je vidět, v jaké kultuře se narodil a vyrůstal. Pořád to zůstává jeho velkou součástí. Má v sobě hodně pozitivních emocí, přináší nám hodně radosti a smíchu. Pro prostředí ve Spartě je důležitý, dokáže týmu zvednout náladu i v tréninku. Jsem rád, že ho máme. Je to dobrý fotbalista a člověk, který hodně rád mluví.“

Co čekáte od rumunského FCSB?

„Je to dobrý tým, hodně ofenzivní. Chce hrát, má dobrou strukturu a jasně stanovené postupy. Jsou velmi aktivní v držení míče, v čemž hraje klíčovou roli kapitán Olaru. Podílí se na výstavbě hry a zároveň umí zakončit. Pro ně jde o klíčového hráče, který je i v národním týmu. FCSB současně hrozí z brejku, jsou rychlí a velmi přímočaří. Nečekají nás lehké zápasy.“

Rumunský tým měl o víkendu volno, odložil si zápas. Je vaší výhodou, že máte za sebou pět výher?

„Takhle nad tím nepřemýšlím. Taky jsme měli možnost si odložit utkání, ale pro nás je priorita, abychom si udrželi zápasový rytmus. Co se týče soupeře, jeho výsledky neříkají o kvalitě pravdu. Je to nejlepší tým v Rumunsku a předvádí nejlepší fotbal, zaslouženě je v kvalifikaci Ligy mistrů. Zatím neměli dost štěstí a dostali góly, které nemuseli.“