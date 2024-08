Chorý po prvních gólech: Centrů na mě mohlo létat víc. Podpora lidí mě těší

Zatímco v Liberci se trochu trápil, tentokrát Tomáši Chorému typologie zápasu seděla nesmírně. Dva góly, dva hlavičkou. Přesně kvůli tomu reprezentační útočník přišel. Svých předností si je vědom a klidně by rád, aby je spoluhráči ještě více využívali. „Mohlo tam možná lítat ještě víc centrů, to mě trochu mrzí. Zároveň je ale jasné, že nechceme uzpůsobovat hru jen mně,“ řekl Chorý po svém dvougólovém představení v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů, ve kterém Slavia porazila belgický Saint-Gilloise 3:1.

Jaké jsou vaše pocity poté, co jste poprvé skóroval ve slávistickém dresu?

„Jsem zaprvé rád, že jsme vyhráli po dobrém výkonu. Výsledek mohl být lepší, kdybychom si nedali vlastní gól. Miluji velké zápasy a tohle byl jeden z nich. Ty situace jsme si přes týden cvičili, vše bylo cílené. Mohlo tam možná lítat ještě víc centrů, to mě trochu mrzí. Za góly jsem rád, motivují mě do další práce.“

Jaké to je slyšet většinu kapacity Edenu křičet jméno „Tomáš Chorý“?

„Moc mě to těší, že mě lidé podporují. Slýchám hodně kladných názorů, povzbuzení do práce. Není to tak, že by mě tady nechtěli. Když jsem přišel k mužstvu, nebyl tu jediný frajer, který by mě tu nechtěl, se všemi si rozumím. Poslouchal jsem fanoušky, jak na mě mávali a ukazovali, bylo to hezké, ale ty odpovědi, které můžu dát, jsou na hřišti. To jediné můžu udělat. Nejen góly, ale i prací, že rozdám nějaké balony. Teď smetanu slíznu já, protože jsem dal dvě branky, ale jindy to může být někdo jiný. Tribuny jsem vnímal a bylo to moc hezké.“

Skóroval jste ve druhém zápase v základní sestavě. Jak moc je pro vás důležitý fakt, že to přišlo takhle brzy?

„Pro útočníky jsou góly i asistence důležité. Přišlo to brzy. Utkání v Liberci bylo spíše takové bojovné, to samé se dá říct o zápase na Slovácku, kde jsem nastoupil z lavičky. Může rozhodovat jen jedna branka. Los máme těžký, ale v Liberci jsme to zvládli za tři body. Nabrali jsme z toho sebevědomí a vše jsme zvládali až na jednu situaci, kdy jsme si to tam vlastně bouchli sami. Užívám si to.“

Se spoluhráči se teprve sehráváte. Jak se v týmu cítíte?

„Jak jste říkal, je to teprve druhý zápas od začátku a kluci si na mě musí zvyknout. Že tam třeba mají někoho, o koho se mohou vepředu opřít. Balonů na mě mohlo létat ještě víc, někdy jsme to moc obehrávali na kraji, příliš jsme to přehráli. Říkali jsme si, že když se dostaneme do kraje, budeme to tam hned sypat. Zároveň máme kvalitu, abychom se do střely dostali i jinak, nechceme všechno jen kopat do vápna na mě a uzpůsobovat tu hru mně. Je ale potřeba využít toho, že jsem tam já, Provod nebo Schranz, zvlášť když obrana Unionu byla trochu rozhozená. Videoanalýzy nám ukázaly, kdo kam bude nabíhat, byli jsme skvěle nachystaní. Je tam ale stále prostor pro zlepšení.“