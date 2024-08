Slavia - Royale Union 3:1. Zářil Chorý, nadšení zmírnil vlastenec

Obránce David Zima by měl nastoupit za Slavii v prvním utkání předkola Ligy mistrů proti belgickému Royal Union • profimedia.cz

Liga mistrů je zase o něco blíž. Fotbalisté Slavie zvládli první zápas třetího předkola s Unionem Saint-Gilloise 3:1 a do odvety v Belgii si vezou zajímavý náskok. Dva góly vstřelil v prvním poločase Tomáš Chorý, jehož trefy nadšeně slavil zaplněný Eden. Třetí zásah přidal po přestávce Oscar, snížení přišlo po vlastní brance Bužka.

Odveta mezi druhým týmem minulé sezony české a belgické nejvyšší soutěže se odehraje v úterý v Bruselu. Slavia v kvalifikaci usiluje o třetí postup do hlavní fáze Ligy mistrů, dosud si ji zahrála v letech 2007 a 2019. Pokud by Saint-Gilloise vyřadila, v závěrečném 4. předkole by se utkala s lepším z dvojice Lille - Fenerbahce Istanbul. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského mají už nyní jistotu minimálně hlavní části Evropské ligy.

Podrobnosti připravujeme...