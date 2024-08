Trpišovský: Řešíme jeden post, nastoupí Tomášové. Co chystá?

Dle pohárové tradice – prozradíte jedno jméno, které za vás v odvetě nastoupí v základu?

„Teď vařím trošku z vody. Ale vrátí se nám po trestu za karty Tomáš Holeš, tak řeknu jeho. Dobře, řeknu ještě jednoho - nastoupí Tomáš Chorý (úsměv).“

Jak jste uvažovali při skládání sestavy?

„Vycházeli jsme i ze sestavy na víkendové utkání s Olomoucí. Udělali jsme si varianty, s kým počítat v Belgii, podle toho jsme na Olomouc udělali změny. Třeba Malick Diouf hrál o víkendu zhruba třicet minut, to samé Tomáš Chorý nebo Filip Prebsl. Hrajeme tři zápasy během šesti dnů, musíme zátěž rozložit. V pátek už jsme měli jasno, jak nastoupíme v odvetě, kromě jednoho postu, tam jsou dvě varianty. Vycházíme z prvního zápasu v Edenu a navíc máme Tomáše Holeše.“

V prvním zápase hrál Christos Zafeiris osobku na klíčového hráče Unionu, záložníka Camerona Puertase. Chystáte do odvety něco podobného?

„Samozřejmě něco nachystaného máme. Bylo hodně vidět ke konci, že jakmile dostal po vystřídání Zafeirise víc prostoru, byl nebezpečný, měl i jednu šanci, kterou dal vedle. Jde o unikátního hráče s obrovskou herní inteligencí, musíme se mu věnovat i během druhého zápasu. Určitě ho budou chtít dostat víc do hry, uhlídat ho je jedním z klíčů, aby se nám zápas povedl. Chodí přes něj všechny kolmé přihrávky za obranu, startuje jejich protiútoky. Snad se nám podaří eliminovat jeho schopnosti.“

Vnímáte slibný náskok z prvního utkání?

„Nechci, aby nás to do něčeho stavělo. Musíme přemýšlet tak, jako kdybychom šli do prvního zápasu. Čeká nás těžká odveta, k Unionu mám obrovský respekt. Viděl jsem hodně jejich zápasů, mají v týmu řadu skvělých individualit, ne náhodou vyhráli v belgické lize třikrát základní část, pak o titul přišli v nadstavbě. První zápasy bývají víc oťukávací, když na sebe týmy a hráči narazí poprvé. Očekávám, že budou hrát odvážněji, s větším počtem hráčů do ofenzivy. My si náskok z prvního zápasu nesmíme dát do hlavy a hrát stejně jako první zápas. To znamená aktivně i zodpovědně. Cesta k úspěchu vede přes aktivní hru, zároveň abychom dobře bránili a dávali si pozor na jejich hráče.“

Union prohrál o víkendu v lize a inkasoval čtyři góly, zvenčí se zdá, že v klubu není dobrá atmosféra. Může vám tohle pomoct?

„Chci se soustředit na nás a na věci, co nám fungují. Měli jsme na jejich zápase člověka, pak jsme se na něj dívali a analyzovali ho. Oni rychle prohrávali 1:3, v tom horku mohla být znát i únava. Hráči mají ze zápasů podobná data, ale v horku se snadno odvodníte a unavíte. Kvůli tomu řešíme, zda nebude víc změn v sestavě soupeře.“

A co k té náladě v jejich týmu?

„Někdy se vám nedaří, oni teď prohráli dvakrát za sebou, to na nich může zanechat stopy. Ale v takové chvíli může přijít zlomový zápas, kdy vám všechno vyjde. Podobné týmy hází předchozí výsledky hodně za hlavu, teď je to odveta o postup do play off Ligy mistrů, všichni mají v hlavě tohle. Spíš to bude o vývoji v zápase, může napovědět prvních deset, dvacet minut.“