Poučení pro Spartu před odvetou? Nenechat se nachytat a být i chytřejší

FCSB přijelo na Letnou s účinnou taktikou. Rumunský tým lákal Spartu do presinku, aby následně měli jeho ofenzivní hráči při dlouhém míči větší šanci získat odražený balón a svou rychlostí zatápěli pomalejším stoperům. Když naopak rozehrávala Sparta, dokázali hráči FCSB přihrávky nakrátko dobře pokrýt, z čehož vyústila i chyba Petera Vindahla, která dostala hosty do tlaku, z nějž otevřeli skóre. Co s tím do odvety? Sparta se nesmí nechat nachytat.