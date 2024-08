Hložek míří do Anglie. Angažmá u nováčka, kolik dostane Sparta?

Adam Hložek by měl z Leverkusenu zamířit do Leicesteru • Profimedia.cz

Adam Hložek v odvetě s AS Řím • Profimedia.cz

Adam Hložek by měl z Leverkusenu zamířit do Leicesteru • Koláž iSport.cz

Další kroky Adama Hložka míří do Anglie. Nejde ale o West Ham, jak se v minulosti spekulovalo. Český fotbalista se má brzy upsat nováčkovi z Leicesteru. Informoval o tom insider Fabrizio Romano. Dohodnutý obchod ale neznamená dobré zprávy pro Spartu, která se při loučení se svým odchovancem těšila na 30 % z rozdílu přestupových částek při budoucím prodeji. Leicester ale Hložka pořizuje za podobné peníze, za které odcházel před dvěma lety z Letné.

Stal se držitelem německého titulu i německého poháru, z pohledu trofejí tak Hložek rozhodně nezažil v Leverkusenu špatné angažmá. Z osobního hlediska se ale velký český talent neprosadil, dlouhodobě se nedokázal dostat do základní sestavy, ačkoliv si nakonec připsal 14 branek a 11 asistencí za 3000 minut. I kvůli této bilanci zůstal pro zájemce zajímavým zbožím.

Už na začátku léta začalo být jasné, že v Leverkusenu budoucnost nemá a začaly se ozývat celky z Anglie i z Německa. Dohoda se nakonec upekla s Leicesterem City, který se po roce stráveném ve druhé lize vrací do Premier League.

Mistr Anglie z roku 2016 by dle insidera Fabrizia Romana měl českého útočníka přivést na hostování s povinností odkupu. Sky Sports navíc informuje o částce pohybující se v oblasti 17-18 milionů eur (zhruba 440 milionů korun).

Co to znamená pro Spartu? Letenští se loučili před dvěma lety se svým klenotem i s vidinou toho, že za něj v budoucnu přitečou další peníze – v dohodě s Leverkusenem byla zabudovaná klauzule o 30 % z dalšího prodeje. Ony procenta se ale vypočítávají z rozdílu přestupových částek. Vzhledem k tomu, že Hložek přestupoval do Německa zhruba za 16 milionů eur, Sparta dostane maximálně asi půl milionu eur (13 milionů korun).

Dle verze německých médií ale Bayer zaplatil za rodáka z Ivančic 13 milionů eur, což už by pro Spartu byly v kontextu současného přestupu Hložka lepší zprávy. Přesto si ale před lety představovala vyšší sumy.

Hložek si v Leicesteru zahraje například po boku anglického kanonýra Jamieho Vardyho, vést ho bude trenér Steve Cooper. Až se dotáhnou poslední formality, měl by se stát šestou letní posilou „Lišek“, a zřejmě tou nejdražší.