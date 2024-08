Trpišovský před Lille: Připomíná mi Real Madrid. Zmrzlý snad na odvetu

PŘÍMO Z VALENCIENNES | Krátce se při odpovědi zamyslel a pak řekl zajímavou věc: „Lille mi trochu připomíná Real Madrid,“ vyřkl Jindřich Trpišovský. Trenér Slavie pak vysvětlil z jakých důvodů, ale jasně to vypovídá o respektu k francouzskému soupeři a jeho síle. V prvním utkání play off Ligy mistrů touží sešívaní ukázat také kvalitu a návdavkem si odvést výsledek, který jim nechá před odvetou silné karty v rukou.

Během pondělního tréninku jste si mohli vyzkoušet zbrusu nový míč pro Ligu mistrů. Dýchla na vás atmosféra už den před utkáním?

„Balony jsme dostali už v Bruselu, stejně tak nášivky na dresy, ukazoval mi je Standa Vlček. Ve čtvrtém předkole Ligy mistrů to tak je. Všechno na vás dýchne. Víme to, jsme krůček od Champions League.“

Ze všech stran zní, že jste si přijeli pro dobrý výsledek před odvetou. Jaký to je?

„Těžko být konkrétní… Když hrajete proti tak skvělému týmu, musíte být v obou utkání kvalitní. Jeden zápas nestačí. Výsledek je jedna věc, ale ještě větším cílem je dobrý výkon. Bez dobrého výkonu a výsledku by se na to doma těžko navazovalo. Potřebujeme to zvládnout jako s Unionem, nesmíme Lille pustit do ofenzivních manévrů. Moc si přejeme vytvořit si příznivou výchozí pozici.“

Soupeř je favoritem. Od čeho se chcete odpíchnout?

„Vyrovnat se s jejich hrou v poslední třetině hřiště, na kterou v Česku tolik nenarazíte. Jejich styl je založený na velké kombinaci ve středu hřiště, po stranách a v křídelních prostorech. Jakmile se dostanou do svého obvyklého postavení, jsou schopni hrozit. Je to trochu atypický styl. Kdybych to měl k někomu přirovnat, Lille mi trochu připomíná Real Madrid, zejména ve specifickém postavení hráčů. Zítra se s tím v hojné míře potkáme, musíme být důslední, navzájem si pomáhat a opřít se o individuální kvalitu v defenzivě. Zároveň musíme být kvalitní v mezihře, ve standardních situacích. I v nich je Lille extrémně silné. Je to komplexní tým.“

Lille chybí někteří hráči, nehraje na svém stadionu a před odvetou – na rozdíl od Slavie – hraje ligový zápas. Cítíte výhodu?

„Lille je tak kvalitní tým, že umí překonávat překážky. My také nemáme důležité hráče, jako je Douděra, nebo Fila. A co se týče stadionu, mají furt k dispozici 25 tisíc, to je dost. S Mladou Boleslaví jsme chtěli hrát, ale u nich to z pochopitelných důvodů nejde. Čili víkend bez zápasu je pro nás spíš nepříjemnost a výhoda pro soupeře.“

Přijde mi, že v aktuální sezoně máte jasno o základní sestavě pro klíčové zápasy. Je to tak i před úterním duelem?

„Máte pravdu, je to přesně tak. Máme jasno už teď, dokonce jsme měli už v pátek před Teplicemi, jak budeme s Lille hrát. Je to tím, že v létě nebylo tolik změn v kádru. Přišel jen Chorý dopředu a vrátili se kluci z hostování. Kinský skvěle chytil příležitost. Mužstvo se vyvíjí, pozice jsou dané. Máme možnost zastoupení, struktura týmu se nám jeví poměrně jasně. Víme, co přijde v případě karet či zranění.“

Nakousl jste to. Jaký je zdravotní stav týmu?

„Chybí Fila, na předzápasovém tréninku na Unionu si přivodil zranění paty. Sice seděl proti Teplicím na lavičce, ale to bylo, že tam chtěl být, jelikož u nich hrál. Chceme ho dát dohromady na odvetu, v Praze projde terapiemi bolavého místa, je to lepší řešení. Jeho zranění většinou bývá na tři čtyři týdny, chceme to uspíšit. Není s námi Douděra, Zmrzlý by snad měl být na odvetu.“