Chybí krok. Ukončí Sparta dlouhé čekání na LM? Ve hře půl miliardy

PŘÍMO Z MALMÖ | Žerty stranou. Sparta nebyla v Lize mistrů devatenáct let. Rok navíc by ji tuze mrzel. Vždyť stojí před účastí mezi evropskou elitou a odměnou v hodnotě téměř půl miliardy korun nejblíže za poslední dobu. Teď se stačí v play off převalit přes Malmö, s nímž ve středu od 21.00 hraje první zápas ve Švédsku. „Zatím nervózní nejsem,“ smál se stoper Asger Sörensen. Přesto ví, že jde o klíčový moment sezony.