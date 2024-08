Malmö - Sparta 0:2. Vlastenec, pak Rynešova paráda. Liga mistrů je blízko

Lars Friis během prvního utkání play off Ligy mistrů na hřišti švédského Malmö • Profimedia.cz

PŘÍMO Z MALMÖ | Zdá se, že chybí už pouhé metry. Sparta se výrazně přiblížila Lize mistrů, kde chyběla posledních devatenáct let. V úvodním zápase play off elitní evropské soutěže porazila Malmö na jeho hřišti 2:0. Byť nepředvedla dominantní výkon, pomohla jí vlastní branka. Velmi nadějný výsledek do domácí odvety zajistil v závěru Matěj Ryneš.