Friis se drbal na hlavě: Jsem unavený. Nemůžu si přát víc, máme výhodu

Je účast mezi evropskou špičkou blízko?

„Jsme teprve v polovině. Malmö je velmi dobrý tým, nebudou špatní ani v odvetě. Znám velmi dobře trenéra a vím, jak je schopný nachystat mužstvo do odvety. Soupeř ukázal kvalitu, má dobré hráče. Nic není rozhodnuto, ale ano, samozřejmě máme dobrou výhodu.“

Ulevilo se vám po druhém gólu Matěje Ryneše?

„Jsem za Matěje šťastný. Víme, čeho je schopný, jakou má střelu a jak je nebezpečný v okolí šestnáctky. Ale je těžké mluvit o úlevě, takhle to není. Opakuji, že jsme teprve v polovině naší cesty.“

Jindy jste klidný, propukla tentokrát ve vás po zápase radost? Užil jste si děkovačku?

„Jsem unavený (drbal se na hlavě). Což je po každém zápase, jsem vždycky vyřízený. Mám v hlavě hodně myšlenek, stejně jako každý trenér. Zvlášť dnes to bylo hodně důležité. Hodně mi pomáhal Jens (asistent Askou), udělal hodně práce. Mám situace, kdy musím do třiceti sekund rozhodnout o dalším kroku.“

Dosáhli jste nakonec na lepší výsledek, než jste čekali?

„Před utkáním si přehráváte v hlavě různé scénáře. Vždy jsou dva – nejhorší a nejlepší. Dnes jde o druhou možnost. Po utkání si nemůžu přát víc. Vyhráli jsme venku a proti tak dobrému týmu.“

Byli jste hodně pod tlakem. Jaká byla strategie?

„Jsem mnohem radši, když bráníme s balonem. Což dnes tolik nebylo. Ale hráli jsme s týmem, který je dobrý v držení míče. Ukazují to i ve švédské lize. Bránili jsme hluboko na naší polovině. Prvních pětatřicet minut to pro nás vypadalo líp, šlo o způsob, jakým chceme hrát.“

V posledních dnech se spekuluje o zájmu o Martina Vitíka. Proti Malmö odehrál znovu dobrý zápas, schováte ho pro jistotu?

„Když máte dobrý tým, jsou v něm dobří hráči. A hodně mužstev je pak bude chtít. To bych musel schovat všech jedenáct hráčů pro sobotní zápas. (po překladu do češtiny pokračoval) „Ale tohle se opakuje dvakrát do roka, každé přestupové období. To zná každý trenér a sportovní ředitel. Některé spekulace jsou pravdivé, jiné lživé. Ale jak jsem řekl už dřív, dokud neskončí přestupové okno, může se stát cokoliv. Naši hráči jsou přes všechny spekulace a články připravení, jejich výkony to potvrzují.“