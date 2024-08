Šmicer o lekci Slavie v Lille: Lépe využijte Chorého. Být Jurečkou, tak...

Jak by slávisté měli pojmout odvetu?

„Určitě bych se nevzdával, kluci do toho půjdou s čistou hlavou. Za stavu 0:2 není nad čím spekulovat. Uvidíme, na co to bude stačit. Favoritem je teď Lille. Lepší by bylo jít do odvety se vstřelenou brankou. Škoda dvou neuznaných gólů, i když šlo o správné verdikty. Navrch měl nebezpečnou střelu Tomáš Chorý. Na to, že se slávisté moc často nedostávali k jejich vápnu, tak tam několik možností bylo.“

Projevilo se, že se hráči Slavie v domácí soutěži s takovou kvalitou nepotkají a tak složité zápasy nezažívají týden co týden?

„Zase bych z Lille nedělal Real Madrid nebo Manchester City. Je ale fakt, že mi Lille přišlo lepší než třeba AC Milán, s nímž se Slavia setkala na jaře v osmifinále Evropské ligy. Tehdy jsem věřil, že by Slavia mohla mít na postup. Naopak nyní po vylosování Lille jsem věděl, že to bude nepříjemný a silný soupeř. Nemají tam hvězdy, ale pracují jako tým.

Francouzská liga je z top pěti evropských soutěží trochu přehlíženou. Je to chyba?

„Podívejme se na současné transfery v Evropě: řada hráčů mířících do těch nejlepších klubů, buď přichází z francouzské ligy, nebo spousta fotbalistů má francouzský původ. Dobře pracují v akademiích s mládeží a neustále jim rostou noví a noví talenty. My tyhle fotbalista často neznáme, ani já jsem neznal každého z Lille. Jenže se podívejte na to, co všechno umí. Hráči Lille převyšovali slávisty v práci s balonem, měli to u nohy, byli v lepším pohybu, v nábězích a ve správných prostorech. Ukázali, proč hrají v lize nahoře a proč před třemi lety vyhráli titul. Naproti tomu Slavia není v úplné formě. Cítím, že má na víc.“

Jsou odchody Messiho, Neymara či Kyliana Mbappého velkou ztrátou pro Ligue 1?

„Francouzské týmy jsou založené hlavně na týmovosti. Hvězdy kupuje jenom PSG. Všichni ostatní své nejlepší hráče prodávají. Do Itálie, Španělska nebo Anglie. Je to přestupní liga. Obzvláště do Serie A chodí rádi. Kluby to podle toho berou. Na přestupech vydělávají spoustu peněz. Vědí, že když za dobré peníze pustí například dvaadvacetiletého hráče, že si vychovají nového. Ligu to možná na první pohled ochuzuje, ale hvězdy nahradí.“

Jak se změnila francouzská liga od vašich dob v Lens a Bordeaux?

„Fotbal se vyvíjí, celkově se zrychlil, hraje se jiným systémem, ale dnešním hráčům to připadá úplně běžné. Například za nás dát malou domů brankáři byla zakázaná věc. Nakonec stejně rozhodují základní dovednosti, ty jsou pořád stejné: zpracování míče, přihrávka, myšlení, automatismy. Musíš si dobře převzít balon do pohybu a načasovat přihrávku.

V bráně sešívaných exceluje Antonín Kinský. Nepřekvapilo vás, že absence zraněného Jindřicha Staňka není znát?

„Tam nás bota netlačí. Chytá výborně, ale hlavně hraje skvěle nohama. To bylo vidět v Lille, kde měl pár těžkých balonů a poradil si s nimi. Jsem za něj rád, dostal šanci, kterou chytil za pačesy. Celkově v Česku na brankářském postu nemáme problém, ten máme jinde.“

Je pro Slavii vhodná typologie Tomáše Chorého?

„Známe jeho přednosti, a jestli ho chtějí naplno využít, tak musí hrát i pro něj. Když jsme v Lens měli Antona Drobnjaka, věděli jsme, že je skvělý ve hře hlavou, takže jsme mu to tam sypali. Když byl nahoře, přesně jsem věděl, kam mu to mám dát. Když kluci budou vědět, že Tomáš číhá na zadní nebo přední tyči, musí mu tam poslat přesný centr. Jde také o kvalitu centrů a o útoky, z kterých si je připravíte. Když mu načasujete vhodný balon, prosadí se.“

Mezi náhradníky začal sezonu Václav Jurečka. Jak vnímáte jeho pozici?

„Musí to pro něj být těžké. Kdybych byl dvakrát nejlepším střelcem ligy, tak bych s tímto stavem určitě nebyl spokojený. Venca je na druhou stranu týmovým hráčem. Když nastoupil, byl přínosem. Uvidíme, jestli zůstane ve Slavii, nebo půjde jinam. Pro mě je to gólový hráč.“