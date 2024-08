Opatrné Lille: Nebezpečný výsledek. Otočky Slavie? Negativní historie

Myšlenky, že by už francouzský celek bouchal šampáňa a příští týden přiletěl do Prahy s podceněním situace, asi nejsou na místě. Podle ohlasů z tábora Lille totiž favorit utkání nebyl z výsledku 2:0 nadšen. „Nakonec jsem spokojený, ale zároveň trochu naštvaný, že jsme soupeře více nepotrápili,“ řekl klubový prezident Olivier Létang. On i kouč Bruno Genésio mají totiž oba s nepovedenými odvetnými utkáními nepříjemné zkušenosti.

Nejvýše postavený muž čtvrtého celku francouzské Ligue 1 byl možná až nezvykle opatrný. Lille dominovalo ve všech aspektech hry, přesto se do pozitivního hodnocení až příliš často vkrádalo slůvko „ale“.

„Je to dobrý výsledek, ale je to nebezpečné. Všichni máme dostatek zkušeností a může se stát, že si týmy v této fázi myslí, že už jsou kvalifikované, i když nejsou. Trochu mě to mrzí, protože jsme inkasovali dva góly, které sice nebyly uznány, ale stačilo velmi málo, aby byly regulérní. Byly to dvě výstrahy,“ upozornil Létang v mixzóně.

Dost dobře si pamatuje, jak si „Dogy“ (přezdívka Lille) zahrávaly s osudem na začátku minulé sezony. Proti jinému outsiderovi z Rijeky šli do odvety play off o Konferenční ligu s jednogólovým náskokem. Chorvaté se ale v druhé půli dostali do vedení a od penalt a potenciální blamáže vysvobodil Lille až gól v nastavení.

„Kdybychom dali třetí gól, kvalifikace by byla téměř jistá. Jsem spokojený, ale zároveň trochu naštvaný, že jsme soupeře víc nepotrápili. Teď musíme být ostražití,“ říká prezident.

Podobně nastavený byl i kouč Bruno Genésio. I on pamatuje výbuch po dobře rozjetém play off. Jeho Lyon si v roce 2014 odvezl ze stadionu rumunské Astry výhru 1:0, ale kvůli šokující domácí prohře 1:2 se do Evropské ligy nepodíval.

„Pokud chceme být perfekcionisté, měli bychom vyhrávat vyšším rozdílem. Šance na to byly, posteskl si Genésio. Antonín Kinský přeci jen musel vytáhnout hned pět zákroků. A pár z nich přímo výborných.

Největší zbraň v domácím a zřejmě i ve venkovním zápase? Kosovský křídelník Edon Zhegrova. Minulý rok byl Mezinárodním centrem sportovních studií (CIES) posouzen jako nejlepší driblér v top evropských ligách a Slavia pocítila proč. Způsob, jakým před druhým gólem vymíchal Tomáše Holeše, je v české lize nevídaný.

„Edon se mi opravdu líbil. Byl odměněn za své úsilí i za to, že hrál jednodušeji, o což jsem ho nějaký čas žádal. Pracoval dost i do defenzivy,“ ocenil Genésio, který dosud kosovskému technikovi na základní sestavu dostatečně nevěřil. Trápit slávisty bude zřejmě i za týden.

Co se týče statistiky, má Slavia spíš negativní historii otáčení zápasů. Když za Trpišovského éry přivezla z venkovního hřiště prohru, jen jednou ze tří případů ji dokázala zvrátit v postupový výsledek. Bylo to proti polskému Rakówu, kde Ivan Schranz odvrátil penaltový rozstřel doslova pár desítek sekund před koncem, další pokusy s Ferencvárosem či AC Milán byly marné. Ve středu ji tak bude čekat obrovsky složitý úkol. Navíc proti soupeři, který evidentně nic nepodcení.