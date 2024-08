Sparta krůček od Ligy mistrů. Tým je v dobré náladě, jde (nejen) o miliony

Kdy jindy, když ne teď. Sparta hraje o hodně. V úterý má možnost, aby naplnila svůj letitý sen. V domácí odvetě v play off Ligy mistrů proti Malmö hájí dvougólový náskok, který získala minulý týden ve Švédsku. Od roku 2005, kdy se představila mezi evropskou špičkou naposledy, nebyla k vytouženému cíli blíž. Stačí jediné – nepokazit to. „Ale ještě není hotovo,“ upozornil trenér Lars Friis. K dispozici bude mít Jana Kuchtu nebo Martina Vitíka, kteří chyběli při sobotní remíze 2:2 se Slováckem.

Při příchodu na letenský stadion šlo poznat, že Sparta se chystá na výjimečný moment. Nad oběma lavičkami se na tmavě modrém podkladu rozsvítila loga Ligy mistrů a balkony tribun ozdobily nápisy Champions League.

Bez přehánění – český mistr proti Malmö odehraje největší zápas za posledních devatenáct let.

„Ano, čeká nás velký den,“ přikývl trenér Lars Friis – byť se na tiskové konferenci snažil působit jako by se nic nedělo.

Za dánským trenérem před dosud nejdůležitějším zápasem kariéry přijel syn, jeden z jeho největších fanoušků. Vždyť v červnu se účastnil i tátova prvního rozhovoru v pozici hlavního trenéra Sparty, když nahradil kolegu Briana Priskeho.

„Jsem rád, že mě navštívil, uděláme si pohodu a užijeme si hezký den. A večer, jak dám hlavu na polštář, hned usnu. S tím problém nemám,“ zahnal Friis otázku na případný stres.

Přesto krátce před dopoledním tréninkem vypadal úplně jinak. Už čtvrt hodiny dopředu vysedával na chodníku hned vedle travnaté plochy. Lokty měl opřené o kolena, střídavě hleděl před sebe a pod sebe. Jako by šlo o důkaz, co má Sparta na dosah.

Tým je dobře naladěn

Před domácí odvetou proti Malmö stále platí, že český mistr kráčí sezonou bez porážky. Přesto při sobotní remíze 2:2 se Slováckem přišla první ligová ztráta. Byť je nutné zmínit, že trenér udělal v sestavě devět změn.

„Tohle nás neovlivní,“ zdůraznil kapitán Filip Panák. „Zápas jsme si zhodnotili, víme, co jsme udělali špatně a kde se stala chyba. Bylo to nešťastné utkání. Do souboje s Malmö už půjdeme s čistou hlavou,“ doplnil.

Část tréninku, která byla otevřená pro média, naznačila, že sparťanský stoper mluvil pravdu. O remíze nepadla ani řeč. Ze hřiště byly slyšet jen motivační proslov a smích, a to nejvíc ve chvíli, kdy Tim Sparv, asistent trenéra, dvakrát po sobě nasadil ve společném bagu housle Mathiasi Rossovi. „Jo, to bylo krásný!“ radoval se obránce Tomáš Wiesner.

Navíc je téměř jasné, že Sparta nastoupí proti švédskému týmu, který v minulých dnech přišel zřejmě o nejlepšího hráče Sebastiana Nanasiho (přestup do francouzského Štrasburku), v naprosto odlišném složení.

Odchod Vitíka se může ještě řešit

„Vy chcete slyšet sestavu?“ odpověděl vtipně Friis při otázce na podobu kádru. Oproti střetnutí se Slováckem jsou k dispozici útočník Jan Kuchta, což může znamenat změnu v ofenzivním triu, a stoper Martin Vitík. Ano, kolem něj je v posledních dnech a hodinách dost živo.

Jedná se o jeho možném přestupu do zahraničí. Už před víkendem se ozval německý Hoffenheim, jehož měl odradit sparťanský požadavek přesahující částku patnáct milionů eur (asi 360 milionů korun). Poté se k zájemcům připojila italská Boloňa.

A i když tým kolem sportovního ředitele Tomáše Rosického aktuálně odolává, je možné, že se Vitíkův odchod bude ještě řešit. Ale je vidět, že klub se teď soustředí na úplně jinou záležitost. Otázky ohledně přestupů odráží.

Vždyť Sparta má možnost, aby postupem do Ligy mistrů získala půlmiliardovou odměnu, prestiž a zkušenosti, které jí scházely v minulém ročníku.

Předpokládaná sestava Sparty

Vindahl – Sörensen, Panák, Zelený – Preciado, Kairinen, Laci, Ryneš – Birmančevič, Olatunji, Haraslín

Sparta ve hře o miliony Odměna za postup do hlavní fáze Ligy mistrů: 18,62 milionu eur (468,9 milionu korun) Navíc kluby obdrží ještě sumy za tzv. hodnotový pilíř (podíl z televizních práv a sumu na základě pořadí v klubovém koeficientu) a pevné částky za výkon (například za vítězství nebo remízu v zápase a umístění ve skupinové fázi).