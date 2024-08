Vitík: Pokud budu hrát v sobotu, ve Spartě zůstávám. Ale má svůj názor

V posledních dnech je kolem něj živo. Spekuluje se o zájmu z Německa nebo Itálie. Martin Vitík je zkrátka v kurzu. Přesto v úterý naskočil do odvety play off Ligy mistrů proti Malmö (2:0), výkonem v defenzivě přispěl k čistému kontu a účasti mezi evropskou špičkou. „Je to neskutečné, jsem hrdý na celý tým,“ líčil po zápase 21letý stoper.

Odehrál jste poslední zápas za Spartu?

„Pokud mě uvidíte v sobotu v zápase, tak zůstávám ve Spartě.“

Zajímají se o vás kluby z Německa nebo Itálie. Jaké máte přání?

„Odmala chci hrát v top pěti soutěžích. Mám nějaké sny, ale není to úplně na mně a v mých rukou. Mám na situaci názor, který vedení a lidé kolem mě ví.“

Jaké bylo slyšet znělku Ligy mistrů na letenském stadionu?

„Super. Ale myslím, že to bude ještě lepší v základní skupině.“

Kdybyste odešel, nebudete litovat?

„Ve Spartě jsem sedm let a přirostla mi k srdci. Můžu říct, že jsem byl s týmem úspěšný. Získali jsme dva tituly, pohár a teď postoupili do Ligy mistrů. Ale pořád jsem hráčem Sparty.“

Byla v kabině velká euforie?

„Přišlo celé vedení, společně jsme to oslavili. Pogratulovali nám a připomněli, o jak velký úspěch jde. Postoupili jsme do Ligy mistrů po devatenácti letech. Jsem šťastný.“

Co to pro vás osobně znamená?

„Je to neskutečné, jsem hrdý na tým. Ukázali jsme, jak moc jsme silní. Zvládli jsme to, tím jsme ukázali, jak moc dobří jsme.“

Byl na vás velký tlak po povedené odvetě?

„To je každý zápas. Musíme vyhrávat pořád. Když ztratíme, hned je něco špatně. Je jedno, jestli jde o ligu nebo Evropu.“

Jak jste se cítil po vašem penaltovém zákroku? Bylo to za stavu 0:0…

„Peterovi jsem věřil, že ji chytí. Zvládl to a podržel mužstvo. Vždycky se najde hráč, který v daný moment podrží.“

Potěšil vás?

„Byl jsem určitě rád, že jsme nedostali gól. Bylo by nepříjemné, kdybychom v ten moment inkasovali.“

Kdy nastal bod zlomu, že jste si najednou věřili?

„Uvolnil nás první gól. Začali jsme se cítit dobře, vedli jsme. Líbilo se mi, že jsme hráli jako zkušené mužstvo. Poradili jsme si s tím.“