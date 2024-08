Rosický slavil se synem, i Vindahl se usmál. Kdo nejde ve středu do práce?

Sparťané se radují poté, co Peter Vindahl chytil penaltu • ČTK / AP / Petr David Josek

Sparťanská euforie po postupu do Ligy mistrů! • Pavel Mazáč / Sport

Sparťané slaví postup do Ligy mistrů • Koláž iSport.cz

Já nechci domů, ja zítra nechci do práce… Sparťanské chorály zněly na Letné dlouho po zápase. Kolik fanoušků Sparty ohlásí ve středu absenci, jasné není, ale málo jich rozhodně nebude. Vždyť mají za sebou památeční noc, jejich rudý tým se po devatenácti letech dostal do Ligy mistrů, v play off vyřadil Malmö (vyhrál doma i venku 2:0).