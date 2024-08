Provod: „Stará” Slavia? Je pořád stejná. Musíme hrát venku víc jako doma

Čím to, že výkony ve Francii a v Edenu byly tak odlišné?

„Jeli jsme tam s úplně jiným plánem, než jsme chtěli hrát doma. Věděli jsme, že je to 0:2, nemáme co ztratit a musíme hrát ve velké intenzitě a presovat je. Myslím, že zápasy doma nám samozřejmě sedí. To, že jsme byli 0:2 dole, je i pro hlavy dobré, dáme do toho všechno a uvidíme. A mohli jsme dát pět gólů. Tam jsme celý první poločas drželi to, co jsme chtěli. Ale na druhou stranu chtěli jsme si přivézt lepší výsledek. Je to pro nás ponaučení, abychom trochu pozměnili plán a hráli venku stejně, jako hrajeme doma.“

Byl to takový návrat ke „staré” Slavii? Měl k vám Jindřich Trpišovský nějaký speciální proslov před zápasem?

„Myslím, že ani nemusel, i když ty motivační proslovy má dobré, před každým zápasem nás dobře připraví. Ale moc lidí nám nevěřilo, po minulém zápase v Lille se něco napsalo a věřím tomu, že sice ne všichni to četli, ale všichni chtěli dokázat, že ta „stará” Slavia je pořád stejná. A je jen jedna. A věřím tomu, že jsme to teď ukázali a potvrdili.“

Jak se vám hrálo v takové intenzitě po celý zápas?

„Samozřejmě hrozně pomáhá plný Eden. Už na rozcvičce nám to vlilo krev do žil, protože byla plná tribuna Sever a celý stadion fandil. Chci fanouškům hrozně moc poděkovat, vždy nám to pomůže a běhá se mnohem snáz. Ale je to náročné. Posledních deset minut jsem sám cítil, že to už není úplně fyzicky ideální, ale na druhou stranu jsme věřili tomu, že se nám splní sen. Tlačili jsme to tam a myslím, že to bylo vidět.“

Pomohlo vám odložení víkendového ligového zápasu?

„Je to možné. Silově, asi v intenzitě. Na druhou stranu jsme na to zvyklí a asi by proběhla rotace, takže bychom na to nějak byli připraveni stejně. Ale v nějakých pěti, deseti procentech to pomohlo.“

Jak se dá dnešní výkon vůbec přenést do ligových zápasů, kde tlačíte do plných?

„Je to něco, na čem se samozřejmě snažíme pracovat, i já sám, protože je to složité. Nechci nikoho podceňovat, ale zápas s Pardubicemi není jako utkání s Lille. Na druhou stranu je naším úkolem a prací, abychom hráli ve všech zápasech stejně. A mohu poprosit fanoušky, aby byla taková atmosféra. Když bude, tak jim slíbím, že udělám v kabině všechno pro to, abychom takto makali a jezdili a intenzita byla stejná. Pro nás je zásadní, abychom nedělali rozdíly. Když budeme hrát takhle i v lize, budeme je zvládat a Ligu mistrů si zahrajeme příští sezonu.“

Mrzí vás neproměněné tutovky v závěru?

„Nejenom v závěru zápasu. Myslím, že v průběhu celého zápasu jsme si vytvořili víc než za poslední čtyři utkání dohromady. A bohužel nevím, z jakého důvodu jsme tyto příležitosti neproměnili. Ale na druhou stranu cítil jsem z kabiny o poločase, že energie je skvělá a euforie velká. Věřili jsme tomu, že poženeme dál a síly budou docházet spíš jim než nám. Bavil jsem se teď i s hráčem (Meunierem), snad nelže, ale prý s tím úplně nepočítali, že budeme hrát v takové intenzitě. A nečekali ani takovou atmosféru. Věřím, že kdybychom šli do prodloužení, věřím tomu, že bychom to zvládli.“