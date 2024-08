Trpišovský: Těžko hledám slova… Podobné jako Sevilla. Chválil Bořila

Když Matěj Jurásek sedmdesát vteřin před koncem prodloužení trknul hlavou míč o decimetry vedle tyče, Jindřich Trpišovský v zoufalství klesl do kolen. Vymodlené prodloužení bylo tak blízko… „Strašně mě to mrzí,“ hlesl na noční tiskové konferenci. Výhra 2:1 nad Lille nestačila. Pálila jako čert. Slavia nezvládla smazat dvoubrankovou ztrátu z prvního duelu ve Francii a z play off Ligy mistrů padá do základní fáze Evropské ligy.

Zázrak byl blízko, že?

„Byl… (vydechne zklamáním) Hodnocení má dvě roviny. Jsme zklamaní, že jsme nepostoupili, byli jsme krůček od prodloužení. Dali jsme do zápasu absolutně všechno, centimetry nás dělily od nadělení další porce minut a od zážitku, který by nás čekal. Těžko hledám slova… Tým dal do odvety absolutní maximum. Strašně mě mrzí, že jsme nemohli pokračovat v tom, co se tady okolo nás dělo. Kulisa na nás přenesla neskutečnou energii, na rozcvičce jsme měli husí kůži. Tým to lidem výkonem vrátil aspoň částečně. Nenechali jsme soupeři žádný prostor, už ve třicáté vteřině jsme ho dostali do situace, do které jsme chtěli. Provimu (Provodovi) ale podjela při střele stojná noha, v páté minutě se nám to povedlo. To nám strašně pomohlo. Věděli jsme, že inkasovaný gól se soupeřem to zamává, a nám dodá energii. Střela Zhegrovy nás pak dostala do těžké situace, i tak jsme se dostali na 2:1 a v nastaveném čase nám chyběl kousíček.“

Vyhráli jste, soupeře drtili, dalo se přesto něco udělat jinak?

„Někdy si po vítězném zápase říkáte, že tam byla okénka, že něco nefungovalo. Dneska mě nenapadá jediná věc, i proto jsme nevyužili páté střídání. Zafeiris byl sice vyždímaný, ale byl v rytmu, proto nešel dolů. Tým fungoval skvěle, zajišťování, napadání. Kromě produktivity, vyřešení šancí, nemohu říct jediné slovo. Používám to málokdy, možná nám scházel drobet štěstí při možnostech v závěru. Věřím, že v prodloužení bychom měli navrch. Po zápase jsme s Provim mluvili s Meunierem, s hráčem, co má neskutečný životopis, a on říkal, že nikdy v kariéře nezažil takovou intenzitu a že si myslel, že to po půlce už musí skončit. Běhaly se bazény, bylo to neuvěřitelný.“

Kam výkon řadíte? Za Sevillu?

„Kdybychom postoupili, tak určitě jo. Je nyní hrozně těžký mluvit o pocitech, když předvedete skvělý výkon, ale nepostoupíte. Každopádně to bylo podobné jako s AS, se Sevillou. Potkali jsme kvalitní evropský tým, vyrukovali na něj se svojí hrou, intenzitou. Co jsme předvedli počínaje gólmanem, stopery, chtěl bych pochválit Bóřu (Bořila), který hrál na jiné pozici, protože jsme nahoře chtěli mít Douděru. Bóřa vytáhl z klobouku jeden z top výkonů. Hráli jsme skvěle, ale nepostoupili jsme…“

Lukáš Provod říkal, že je to ponaučení hrát venkovní zápasy více jako domácí. Sedí to?

„Určitě to šlo ve Francii odehrát lépe. Je to pravda, fotbal ale není individuální sport, nýbrž týmový. Ve Francii nám soupeř vnutil svoji hru, tady se to otočilo. Nedá se nic dělat, tři kvalifikační zápasy ze čtyř jsme vyhráli, přesto to pro nás končí.“

V závěrečných vteřinách mohl dostat zápas do prodloužení Matěj Jurásek. Stihl jste ho podpořit?

„Každý hráč sní o chvíli, že dostane svůj tým gólem do velké soutěže. Emoce byly obrovské, před zápasem, o poločase, po utkání. Matěj je zdrcenej, ale celý tým ho podpořil. Loni nás dostal proti Luhaňsku dál. Fotbal takové situace prostě nabízí. Stane se to každému, chtěl dát gól. Od nás z lavičky to vypadalo, že míč jde do brány, ale rotací se vychýlil ven. Byli jsme přesvědčení, že to je gól. Jsme lidi, všichni chybují, snad to zúročíme v dalších zápasech.“

Jak je těžké koncentrovat se na výkon, když soupeř od první chvíle zdržuje?

„S tím musíme počítat, jde o hodně, za mě je to ale strašná škoda. Jejich brankář skončí bez žluté karty, byť nás připravil o deset minut hry. Cíleně pozdržuje zápas. V Česku na to rozhodčí dbají, gólmana dostanou pod tlak, o víkendu dostal v Anglii brankář ve třicáté minutě žlutou kartu. Tahle věc fotbalu hrozně škodí.“

Odehrál Zafeiris nejlepší zápas za Slavii?

„Souhlasím, mám z něj strašnou radost. Dřív jsem ho kritizoval, že neměl body, že nebyl ve správných prostorech. Ale nastavení, které dnes měl… Je ve skvělém rozpoložení. V týdnu jsme měli cvičení, on nebyl v nácvikovém týmu. Stál na hřišti, říkám mu, ať si z toho nic nedělá, že to nic neznamená. A on mi odvětil, že v pohodě, udělá všechno, co bude pro tým nejlepší.“