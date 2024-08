Zafeiris: Jeden z mých NEJ výkonů. I v Evropské lize jsou velké zápasy

„Pro celý tým je to teď hodně emotivní. Všichni jsme přesně věděli, co máme dělat a perfektně jsme to splňovali. Fanoušci byli fantastičtí. Dali jsme potřebný brzký gól, dál jsme tlačili. Měli jsme pár dalších velkých šancí, takže je to těžké. Celkově jsem ale hrozně hrdý na celý tým a klub. Jsem moc šťastný, že jsem jeho součástí.“

Co pro vás znamená, že budete hrát „jen“ Evropskou ligu?

„Je to pro nás stále velká věc. Hráli jsme ji i minulý rok a jsou tam velké zápasy. Hrát v Lize mistrů je samozřejmě pro celý tým snem, ale když vyhrajeme v této sezoně ligu, postoupíme tam rovnou.“

Dvakrát jste trefil tyčku. Škoda, že?

„Velká. Byly to důležité momenty a dnes opravdu chyběly centimetry. Nejen při mých tyčích, ale měli jsme i spoustu dalších velkých šancí. Možná se musíme trochu více soustředit na jejich proměňování.“

Co vám řekl kouč po zápase?

„Ihned po zápase jsme moc nemluvili. Ale jako hráči jsme bojovali, i když jsme věděli, že to bude nesmírně těžké utkání. Možná jsme si zasloužili trochu víc. Je to hořké.“

Byl to váš nejlepší výkon za Slavii?

„Asi ano, jeden z mých nejlepších. Zahrál jsem dobře, měl několik šancí. Když sečtu gól a šance, na kterých jsem se podílel, tak to asi tak je. Ale určitě bych mohl zlepšit nějaké věci bez míče. Jsem na sebe i tým hrdý. Musíme na tom dál stavět. To je tempo, ve kterém chceme hrát. Vezmeme si z toho pozitivní věci, že jsme předvedli takový výkon proti takovému týmu.“