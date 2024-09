TOP hráči soupeřů Sparty: nový Džeko, zvíře z City, bombarďák či starý známý

Pro obyvatele Izraele je to jejich Messi. Najde a využije sebemenší skulinku v obraně protivníka. Vidí i, co jiné hráče nenapadne.

Feyenoord Rotterdam

THOMAS BEELEN - stožár

Třiadvacet let, metr devadesát do výšky a použitelnost na pravém, levém a středním stoperovi. Anebo klidně na šestce.

DÁVID HANCKO - starý známý

Tvořivý slovenský bek si ve Spartě vykopal přestup do Feyenoordu. Spekulovalo se, jestli si ho Slot nevezme do Liverpoolu.

QUINTEN TIMBER - mozek

Jeho dvojče před rokem přestoupilo z Ajaxu do Arsenalu, on zatím čeří vodu ve středu zálohy v Rotterdamu. Ale rád by do Anglie za bráchou.

SANTIAGO GIMENEZ - forvard

Narodil se v Buenos Aires, ale reprezentuje Mexiko. Jeho teritoriem je hrot útoku a libůstkou střílení gólů. V nizozemské lize potřeboval na 40 branek jen 65 zápasů.

IGOR PAIXAO - hračička

Jaké může být levé křídlo, anebo klidně i pravé, z Brazílie? No přece veselé, hbité a hravé. V tomhle případě je i nesobecké, což dokumentují jeho četné asistence.