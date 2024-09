Friis před LM: Čekám magický večer. Salcburk má načtený, co zranění?

Před startem sezony jste o skládání sestavy řekl, že je to jako puzzle. To pořád platí?

„Nemáte pořád k dispozici všechny hráče, neustále přemýšlíte, koho a za koho postavíte. Ale máme v týmu velkou konkurenci, z toho mám opravdu radost. Změny už nejsou takové jako na začátku sezonu, kdy jsme se neustále bavili o dělení zátěže. Přesto přišla některá zranění.“

Počítat nemůžete s Asgerem Sörensenem, který netrénoval?

„Máte pravdu, nebyl součástí tréninku. Asger dnes netrénoval, má zranění a zítra nebude k dispozici. Stejně jako Elias (stoper Cobbaut).“

Co je konkrétně s Cobbautem, jenž přišel do týmu na konci přestupového období?

„Je zraněný, také netrénoval. Jak jsem říkal, máme pár zraněných, ale tak to je. Máme silný tým a garantuji vám, že vybereme jedenáct dobrých hráčů.“

Teď je tady Liga mistrů. Co od ní očekáváte?

„V týmu je opravdu dobrá nálada, kluci tvrdě pracují, dřou. Jsme soustředění a víme, co nás čeká za úkol. Očekáváme, že půjde o kouzelný večer na Letné, protože jsme konečně zpátky v Lize mistrů. Máme vyprodáno a dokonce jsme mohli prodat tisíce a tisíce lístků nad možnou kapacitu.“

Jaké jsou vaše šance?

„Hrajeme proti týmu, který byl v Lize mistrů v minulosti už mnohokrát a v tomto ohledu má víc zkušeností než my. Ale v minulé sezoně jsme si zahráli Evropskou ligu, a z toho můžeme těžit. Myslím, že jsme plně připraveni na zítřejší zápas.“

Jak moc je pro vás důležitý? Protože při pohledu na los jde zřejmě o soupeře na podobné úrovni jako Sparta.

„To je těžká a dobrá otázka. Nevím, jestli jsou na stejné úrovni, nebo lepší než my. Na to je pro mě těžké odpovědět, je to váš úhel pohledu. Ale samozřejmě hrajeme doma na Letné, což by nám mělo pomoct. Těšíme se, v minulosti jsme proti nim hráli přípravné zápasy a víme, co od nich očekávat. Už dlouho je sleduju, jejich styl hry pro mě byl velkou inspirací.“

Takže máte Salcburk dobře načtený?

„Je to docela zkušený tým v evropských soutěžích, vedli si dobře po mnoho let. Vyprodukovali hodně úžasných hráčů, vytvořili velmi dobrý projekt. Obecně si myslím, že tým nebyl stvořen pro rakouskou ligu, ale pro Ligu mistrů. Znám je velmi dobře, jejich styl hry se po příchodu nového trenéra nezměnil, je součástí klubu po mnoho let.“

Jakým způsobem se prezentují?

„Hrají velmi agresivně v ofenzivě i defenzivě. To je důvod, proč se na zítřejší zápas těšíme.“

Trenér Lijnders přišel do Salcburku z Liverpoolu, se kterým Sparta hrála na jaře. Co o něm víte?

„Je to velmi dobrý trenér. Byl dost dobrý na to, aby pracoval po boku velkých jmen a ve velkých klubech. Na začátku své kariéry byl také hlavním koučem v Nizozemsku. Má dobré fotbalové znalosti a hraje podobný fotbal, jaký jsme viděli minulou sezonu u Liverpoolu. Chce možná ovšem hrát ještě víc. Klade důraz na intenzitu a držení míče. Dokáže dobře převést věci z tréninku na hřiště. Je opravdu špičkový evropský trenér a myslím, že je teprve na začátku své cesty.“