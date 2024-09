Panák jako stvořitel výhry. Důvod, proč se do Sparty dělal, chválí expert

Jak je důležité míti Filipa Panáka. Kapitán, lídr, klidná síla, brilantní technika, rozhled, úspěšnost v soubojích. To vše dodává Spartě stoper, který by měl být podle mnohých jedničkou v obraně národního mužstva. Není, ale to je jiná story… Proti Salcburku stoický blonďák exceloval, na výhře 3:0 v prvním střetu v Lize mistrů se podílel i zásadním počinem při dvou gólech.