Expert Ruman: Zasloužený bod. Druhá půle? Čekání na smrt. Kritika obránců

PŘÍMO ZE STUTTGARTU | Připomněl si hráčské roky, kdy nastupoval v dresu Mainzu v bundeslize na obřích (a našlapaných) stadionech. Expert deníku Sport Petr Ruman sledoval druhý duel Sparty v Lize mistrů přímo ve Stuttgartu a má jasno: „Je to zlatý bod.“

Co Spartu dovedlo k nečekané remíze?

„Celkově to byl opravdu obětavý výkon.“

Tým Larse Friise ve druhé půli spadl pod tlak, ale v první byl nebojácný. Souhlasíte?

„Hlavně začátek byl velice dobrý, Sparta nutila Stuttgart do chyb. Je jen škoda, že nebyla efektivní v situacích, kdy získala balon. Hned na startu to mohlo být o mnoho veselejší. Druhá půle už bylo čekání na smrt, která naštěstí nepřišla. Bylo to ubojované, v tomhle směru bych vyzdvihl hlavně ofenzivní hráče, kteří pracovali pro tým.“