Přes Spartu k postupu? Priske je v laufu, vzájemný duel (asi) rozhodne

Vypadá to, že trenér Brian Priske našel v nové štaci půdu pod nohama. Jeho Feyenoord vyhrál pět z posledních šesti zápasů, v nizozemské lize je stále neporažený a k jistotě postupu do vyřazovacích bojů Ligy mistrů mu nyní stačí čtyři body. „Je to ohromné vítězství. Možná ho plně doceníme, až opadnou první emoce. Benfica je velký klub s nesmírně kvalitními hráči. Navíc hrála doma,“ hřál trenéra překvapivý triumf 3:1 na Estádio da Luz.