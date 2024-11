Panák o těžkém období: Nálada není katastrofální. Vyzvídal u Krejčího

Jak vnímáte další ztráty v defenzivě?

„Není to příjemné, ale myslím, že máme dost široký kádr, abychom si poradili. Nejlepší by bylo, kdybychom točili co nejméně hráčů a věděli jsme, kdo jak hraje, zvykli si na sebe. Ale máme náročný program, do toho ještě reprezentační srazy, takže zápasů je spousta. Věděli jsme před sezonou, co nás čeká, je na nás, abychom si s tím poradili.“

V minulé sezoně jste často vynechal zápas, abyste si odpočinul. Teď to kvůli zraněním nejde. Jak jste na tom?

„Je to tak, jak to je. Teď hraju pořád, nemůžu si odpočinout. Ale takový je fotbal, přihodila se nám zranění a já se musím připravit na nejbližší zápas co nejlíp fyzicky i psychicky. Beru to prostě zápas od zápasu.“

Jste šéf obrany. V čem vidíte důvody, že v posledních zápasech Sparta není kompaktní?

„Těžká otázka. Kdybychom znali odpověď, tak problém vyřešíme. Soupeři nedovolíme pět, šest šancí, mají jednu až dvě a z nich dají gól. Když inkasujeme třeba ze standardky, je to pro nás složité. Jsme ofenzivní tým, který chce bavit fotbalem, dávat góly, což je stále naše šance, jak se z toho dostat. Jen v posledních zápasech jsme byli křehcí. Záleží na maličkostech, které momentálně znamenají inkasovaný gól.“

Po reprezentační přestávce jste remizovali s Teplicemi. Ovlivnil další nepříznivý výsledek atmosféru v týmu?

„Poslední měsíc nebyl příjemný, upínali jsme se k reprezentační pauze, že se zkonsolidujeme, budeme čerstvější. Ale bohužel se nám zápas nepovedl. Nálada není katastrofální. Když přijdete do kabiny po ztrátě, vždycky uvidíte zklamání, frustraci. Není to jednoduché, ale držíme spolu. Věříme, že jenom my hráči a realizační tým to můžeme zlomit.“

Ale už to trvá dva měsíce. Je to psychicky složité?

„Není to příjemné, Každý ví, že ve Spartě jsou nejvyšší očekávání. Cokoliv není výhra, je zklamání. Nám se nedaří naplnit očekávání, ale kabina si zažila krušné chvíle už v posledních dvou sezonách. Většina kluků je celou dobu pospolu, proto věřím, že jsme schopni to jedním zápasem zlomit a nastartovat se k tomu, abychom předváděli výkony jako na začátku sezony.“

Myslíte pořád na postup v Lize mistrů?

„Bodově šanci pořád máme. Půjdeme do každého zápasu s tím, že ho zvládneme a vrátíme se na vítěznou vlnu. A je jedno, jestli jde o Atlético nebo Teplice. Pořád budu říkat to samé. Jdeme do toho s pokorou. Dokud je šance, tak se o ni porveme.“

Mluvil jste o Atlétiku s Ladislavem Krejčím, který hraje za Gironu?

„S Láďou jsme se o tom bavili, ale víc jsme to nerozebírali. Zápas Girony jsem s Atlétikem (0:3, Krejčí na střídačce) sice viděl, ale tohle se nedá srovnávat, Girona hraje jiným stylem než Sparta. Je to jiné. Ale mají obrovskou sílu do ofenzivy a současně jsou kompaktní v defenzivě.“