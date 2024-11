Expert o Spartě: Líbila se mi Friisova reakce. Tři zásadní chyby v defenzivě

Jistě, body proti Atlétiku se nečekaly. Ale přišla katastrofa. Fotbalisté Sparty v zápase Ligy mistrů narazili. Se španělským celkem prohráli vysoko 0:6. Mizérie pokračuje, a proto se řeší možný konec trenéra Larse Friise. „Jsem přesvědčený, že momentální herní systém Sparty do ofenzivy a defenzivy je čitelný, nakoukaný,“ řekl Petr Ruman, expert deníku Sport, který sledoval úterní utkání přímo z tribuny. Jaké jsou aktuální problémy letenského týmu? Co by měl změnit?