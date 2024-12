ZNÁMKY Sparty: nejistý Vitík i srážející Kairinen. Slušný start Solbakkena

Šance, že fotbalisté Sparty budou pokračovat v Lize mistrů i po konci základní skupiny, už je hodně vzdálená. Naděje Pražanů ještě více srazil jejich bývalý kouč Brian Priske, který s Feyenoordem Rotterdam na domácím hřišti nezaváhal a oslavil důležité vítězství 4:2 v boji o postup do play off. Tým trenéra Larse Friise potopilo hlavně hrůzných 90 sekund už na startu, kdy dostali dva góly, ale i kvalita soupeře. Jak výkony hráčů z Letné v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ viděl deník Sport? Pro zobrazení hodnocení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.